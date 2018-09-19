土徵會議不談人權 徐世榮憤而離席

2018年09月19日 14:02 中時 張理國

反南鐵東移全線自救聯合會指控行政院長賴清德直接下令鐵道局、內政部加速程序，今天啓動土地徵收審議會議，想在323戶居民中強行徵收231筆土地！政大教授徐世榮在會中表示，報告的內容都不是重點，談工程、談時間、談補償、談安置，不談人權，這是土地徵收條例要求的嗎？他強烈要求退回，不該審這樣的計畫，徐世榮語畢憤而離席。

徐世榮說，鐵道局的簡報有哪一點提到土地徵收必要的要件，什麼地方談到公益性、必要性、最後手段及比例原則，完全都沒有，這種土地徵收計畫怎麼送得出來？

內政部次長林慈玲打斷徐世榮，說鐵道局只是口頭報告，另外也有徵收計畫書，公益性、必要性都有提及。但徐世榮說，在大學教書時，土地徵收最關鍵的就是基本人權被侵害，委員會要審的應該是基本人權，結果看到的都是談工程、談時間、談補償、談安置，最後說行政院已經核定，土地徵收該這麼做嗎？

徐世榮也當場質問審議委員，該這麼做嗎？不是應該要審基本人權有無被侵害？結果口頭報告一個字都沒有提到基本人權，徐世榮也當著自救會36名鄉親面前表示，政府不應該把人權問題當成書面意見，說報告都有了，自己去看就好。

徐世榮說，台灣已經解嚴30年了，土地徵收還可以不改嗎？他要公開譴責負責土徵的相關人員，包括他政大地政系的學生，以及學長，他都公開譴責，徐世榮語畢憤而離席。

南鐵東移自救會長陳致曉則說，希望政府可以召開行政聽證會議來審查南鐵東移案，過去本案召開許多公聽會，但都是暴力結束，還有人只是晚一點到場就無法進門開會，其中還有涉及竄改民眾發言紀錄等，所以內政部的會議如果敢通過土徵案，在場的審查委員自救會都要告到底，因為這些都是形式化的協議架構。

(中時 )