富春幼兒園演出節慶故事 劇情融入登革熱防疫

2018年09月19日 13:50 中時 王文吉

《后羿射太陽》描述后羿射下多餘的太陽，獲得萬民景仰。（校方提供）

《后羿射太陽》劇情設計「飛天嫦娥」，融入登革熱防疫、腸病毒宣導與運動保健等。（校方提供）

富春幼兒園設計「剝柚趣」，讓幼童比賽剝柚子。（校方提供）

台中市富春國小附設幼兒園19日舉行中秋節慶祝活動，親師生演出《后羿射太陽》。創意劇本由嚴之彤老師操刀，將登革熱、腸病毒防治與健康保健教育融入其中，校長李秀櫻更是領銜主演小白兔，帶領幼兒園親師生登台演出。

開場說書人由幼兒園主任林碧雲與教師嚴之彤扮演花博吉祥物樂虎與來虎，以講述故事方式傳達中秋節慶的由來。主任呂耀宗扮演第一個登上月球的阿姆斯壯，教師康孟育、鄭名晏主演的后羿與美嫦娥，劇中將登革熱防疫、腸病毒宣導與運動保健等融入。

編劇嚴之彤表示，劇中講述三個瘦不拉嘰的嫦娥，除了對美嫦娥失禮之外，瘦不拉嘰1號嫦娥因不喜歡吃飯、吃青菜而長得矮小倍受取笑；瘦不拉嘰2號嫦娥因不愛洗手而身體住進巨大細菌而痛苦不已；瘦不拉嘰3號嫦娥因常常忘記關紗窗紗門，又喜歡堆積容器，遭惹大群蚊子媽媽在家中周圍生寶寶。

最後由開場說書人樂虎與來虎的導引下，與現場幼生及觀眾互動，說出登革熱防治法，腸病毒防治的步驟、中秋節在哪一天？才得以解除魔咒。親師生創意演出，過程趣味橫生，令人回味不已。

飾演被十個太陽曬暈的路人莊又青說，現在一個太陽就這麼熱，古時候十個太陽應該是昏倒和倒地求救了。擔任演出的家長林宜樺、林詠喻說，感謝師長的用心策畫與編劇，除了感受學校用心教學能將時事與節慶教育融入其中，對於自己能陪伴孩子共同演出感到開心。

校長李秀櫻表示，戲劇的魅力就是先說故事再講道理，是孩子吸取知識常識最快、最直接的方式，《后羿射太陽》以生動的對白及創意多元的呈現方式，透過群體互動傳達節慶與生活議題，啟發想像創造力，讓孩子成為學習的贏家。

(中時 )