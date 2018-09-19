行政院穩定物價小組會議 2成7月餅漲價

2018年09月19日 14:40 中時 張理國

中秋節將至，行政院副院長施俊吉今天召開「穩定物價小組」會議。消保處表示，依今年蒐集量販店、超市及便利商店的月餅型錄價格，並與去年相同品項價格相比，有6成3月餅價格不變；另有2成7月餅價格上漲，且其中有9成3漲幅在1成以下，今年月餅價格尚稱平穩。

施俊吉表示，目前各種農產品供應充裕，但若發現異常，請農委會務必妥為查處，也請依市場需求適時啟動多元蔬菜調配措施，充裕批發市場貨源、穩定價格，以提供多元選擇，確保國人歡度佳節。

施俊吉強調，為協助農、林、漁、牧業者分散農業經營風險，農委會自104年起已陸續推動試辦保險品項，累積辦理經驗，作為建立農業保險制度的基礎。請農委會持續擴大試辦品項，並參考其他國家實施農業保險經驗及法規制度，期盼早日完成農業保險專法的立法。

今天會議包含農委會報告「中秋節民生物資價格情勢與因應」與「近期農產品復耕復養情形及蔬菜供應穩定措施」，以及行政院消費者保護處針對「中秋節月餅價格變動情形」進行報告。

農委會表示，中秋節為我國三大傳統節日之一，國人習慣團圓烤肉，故當令的文旦柚、茭白筍、玉米、甜椒、豬肉、雞腿翅、秋刀魚、白蝦、文蛤等應節產品需求增加。為充裕供應各類農產品，該會已參考往年供應量及近日價量供需情形，適時調配供應市場貨源。

蔬菜方面，農委會表示，受「0823水患」影響，蔬菜供應量減少又逢校園團膳啟動需求增加，中秋節前第2週台北果菜市場蔬菜平均批發價格每公斤38.7元，較去年同期上漲11.4元。近日天候回穩，水患受損之短期葉菜陸續復耕上市，目前台北果菜批發市場蔬菜交易價量持續回穩，預計中秋節前台北果菜市場蔬菜供應量將由平日1376公噸增至1670公噸。

水果方面，農委會表示，中秋節前第2週台北果菜市場水果批發價格每公斤38.6元，較去年同期下跌10.0％；預計中秋節前台北果菜市場水果供應量亦由791公噸增至814公噸。至於當令應景果品文旦柚、梨等正值產期，將充分供應市場需求。

有關畜產品，農委會表示，毛豬價格節前第2週每公斤71.5元，較去年同期下跌10.1％；白肉雞價格每公斤44.4元，亦跌7.3％；土雞、鴨蛋每公斤66.5元及60.0元，則分別上漲20.3％及3.3％；已協調於中秋節前1週增加毛豬供應量，預計每日平均交易頭數由平日22,872頭，增至24,737頭(+8.2%)；白肉雞由每週432萬隻提高至440萬隻(+1.8％)，整體供給持穩。

針對水產品，農委會表示，節前第2週水產品價格每公斤115.7元，較去年同期上漲9.3％。為滿足中秋團圓燒烤需求，已加強魚貨供需調配，預計前節1週平均日交易量由310公噸提升至360公噸(+16％)。

行政院消保處表示，依今（107）年蒐集量販店、超市及便利商店的月餅型錄價格，並與去（106）年相同品項價格相比，有6成3月餅價格不變；另有2成7月餅價格上漲，且其中有9成3漲幅在1成以下，今年月餅價格尚稱平穩。呼籲消費者，各通路推出不同口味、樣式及價格的產品，且有訂購優惠或促銷方案，提醒消費者多方比較、聰明消費。

農委會表示，上（8）月23日中南部豪雨，農業災損總計8.7億元，該會所屬試驗改良場所災後立即組成產業技術服務團，下鄉協助農漁民，加速辦理復耕復養工作；為穩定農產品供應，也已協調農民團體及相關產業單位增加供貨，近期農漁畜禽產品供應數量及價格已漸趨穩定。農委會近年推動分散蔬菜產區及輔導農民興設結構加強型溫網室，以分散降低風險，提高蔬菜颱風豪雨的耐受能力，歷經此次0823水患，溫網室明顯發揮功效，該會將持續推動相關措施，以保障農民收益及穩定災後蔬菜供應。

(中時 )