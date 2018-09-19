國小生種菜籌出國比賽旅費 立委協助爭取補助

2018年09月19日 14:30 中時 王文吉

圳堵國小學生種菜籌措出國比賽旅費，立委洪慈庸（右）協助爭取補助。（王文吉攝）

圳堵國小參加2017IEYI勇奪1金1銀1銅佳績。（校方提供）

圳堵國小學生種植瓜果類蔬菜，籌措出國比賽旅費。（校方提供）

台中市圳堵國小學生去年參加「IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽」獲選為國家代表隊，今年10月將代表台灣赴印度參賽。為籌措海外競賽經費，學生們在校園種菜義賣。立委洪慈庸得知代表隊困境，出面向教育部爭取經費補助，洪慈庸19日也前往學校了解學生作品並參觀菜園，全力支持學生為台灣爭光、完成夢想。

圳堵國小校長蔡宗信表示，圳堵國小在「2017IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽」奪下1金1銀1銅，金牌作品「連通植生牆」是學生林瑾妍、簡均靜、李侑恆設計，運用科學連通管和毛細現象原理，以水管來設計連通管式的植生牆，使水分與養分能充分輸送到每個植栽器；再透過「毛細現象」將水分自動輸送到植栽器裡面，勇奪農糧技術組金牌並獲選為國家代表隊。

「讓孩子創意升級，也要讓夢想能夠實現！」洪慈庸表示，圳堵國小非都會區學校，資源相對匱乏，看到孩子們為了籌海外競賽經費，在校內種來義賣，但是考量義賣籌措金額有限，所以她也協助爭取教育部國教署「補助高級中等以下學校推動國際教育」經費，獲得17萬多元補助，幫助學生出國比賽展現創意盼奪佳績。

除了協助爭取補助，洪慈庸特別前往圳堵國小和學生們一起體驗種高麗菜，並了解金牌作品「連通植生牆」的特性與創意特質，她大力肯定並勉勵孩子，期盼10月16日至23日前往印度新德里參賽順利，學生們也回贈小茶杯墊給洪慈庸做紀念。

蔡宗信說明，此次海外競賽所需經費共計25萬元，特別感謝洪委員協助爭取國教署17萬多元補助，另也向台中市政府教育局申請補助2萬4千元，以及其他企業募款，再加上自耕菜的義賣所得，已足夠出國費用。

學生林瑾妍說，作品約花費兩個月時間製作，最困難的是替搜集雨水的盒子打洞、穿管子。簡均靜表示，為了籌海外競賽經費，在校內規劃種植玉米、茄子、小黃瓜、番茄等蔬菜水果，並學習向他人解說義賣原因。李侑恆則提到，目前早修、午休都會加強練習英文，希望做足準備為台灣爭光。

(中時 )