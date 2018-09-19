為南美百人市場 觀光局長竟要花百萬赴巴拉圭宣傳

2018年09月19日 14:22 中時 王思慧

巴拉圭是我國南美洲唯一的邦交國家，但整個南美洲來台觀光人數一年不到百人，卻成為交通部觀光局極力拉客來台的重要市場。觀光局長周永暉將偕同主秘林坤源、旅館及旅行社等業者共十人，於10月8日搭機遠赴巴拉圭，與該國觀光部長進行觀光交流，據悉此行共七天恐花百萬元，若成行是我有史以來第一位遠赴巴拉圭的觀光局長。

據指出，周永暉與林坤源搭乘華航班機到美國轉機，兩位高階主管的商務艙機票要50萬元，觀光局兩位同仁搭乘經濟艙，則花費30萬元，加上住宿和部分開銷，四人七天行的費用恐高達百萬元。對此，周永暉未接電話，目前無法取得回應。

交通部長吳宏謀表示，8月初剛上任時不清楚周永暉等人要去巴拉圭，現在有很多事要推動，應該不會批准周前往，因現在周永暉還在日本東京旅展，下周會跟他談。對於交通部官員花大錢搭商務艙，吳宏謀說，希望同仁盡量不要在機票上花太多錢，且遠赴巴拉圭宣傳，要衡量一下經費支出是否準確。

觀光局副局長張錫聰指出，巴拉圭是南美洲我唯一邦交國，早期就有交流，有不同的形式及主題安排等，不是只有招攬旅遊，此計劃很早就在談，不過詳細情形要再了解。另周永暉造訪巴拉圭適逢立法院開議，屆時是否要請假？張錫聰說，時間還沒到，還要再了解。

觀光局主秘林坤源表示，因赴巴拉圭還有一段時間，不一定會去，且經濟艙大約8、9萬元，沒有到百萬元這麼多。

(中時 )