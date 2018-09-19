打擊跨境犯罪 蔡英文提「三項期許」

2018年09月19日 14:32 工商 崔慈悌 、中時 鄭任南 、中時

蔡英文總統（左）19日在經濟部長沈榮津（右）陪同出席「2018年臺灣國際智慧能源週、臺灣國際循環經濟展聯合開幕典禮。（鄭任南攝）

蔡英文總統（中）與經濟部長沈榮津（左2）等貴賓一同主持開幕儀式。（鄭任南攝）

蔡英文總統今天出席國際警察合作論壇，提出三項期許，要求相關部會全面提升打擊詐欺犯罪網絡、加強國際合作交流及善盡全球治安聯防責任，共同打擊跨境詐欺犯罪，並建構更嚴密的國際安全網。

蔡英文今天出席「2018國際警察合作論壇－打擊跨境電信詐欺犯罪研討會」表示，面對詐欺犯罪手法不斷翻新，犯罪集團成員散布各國，增加查緝難度。這場研討會，代表臺灣主動出擊，強化連結，要與各國一起建構更嚴密的國際安全網。

針對打擊跨境詐欺犯罪議題，蔡英文提出三項期許。首先是全面提升打擊詐欺犯罪網絡。她指出，過去兩年多來，政府成立「打擊詐欺犯罪中心」，全力推展跨部會、跨機關和跨領域的合作，落實執行各項反詐工作。

為了強化民眾防詐意識，她說，政府也陸續修正各項法規，嚇阻和嚴懲詐欺犯嫌。這些工作，都是建立打擊詐欺犯罪的網絡。她期勉有關單位未來務必持續強化提升，以發揮更大的功效。

第二是加強國際合作交流。蔡英文指出，在全球化時代，犯罪跨越國家藩籬，是各國要一起面對的挑戰。從去年到現在，臺灣跟各國執法單位合作，多次偵破第三地詐欺機房案件。今年也首度在東歐偵破上百人的電信詐欺集團。她期待，透過本次論壇能夠與各國交換偵防詐欺犯罪的成功經驗，不斷精進我國的偵查作為。

第三是善盡全球治安聯防責任。她表示，臺灣身為國際社會負責任的一員，將持續與各國在司法互助、洗錢防制、人口販運防制、以及警政合作上，簽署協議或備忘錄。

蔡英文，面對全球性犯罪議題，臺灣永遠不會缺席。臺灣是國際安全網不可或缺的一環，我們有意願、也有能力，為世界做出更多貢獻。

(工商 )