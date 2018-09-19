古董老車齊聚 新竹市宛如移動博物館

新竹市即日起將在舊城區多處定點展出復古老車。（徐養齡攝）

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市長林智堅（右三）19日欣賞新竹州廳前的古董車。（徐養齡攝）

古董車迷看過來！新竹市即日起到21日，在新竹州廳、美術館、影博館、火車站前展出多部珍貴古董車，22、23日則將開上路巡禮舊城區，市府搭配推出舊城小旅行，帶遊客賞玩古蹟、老車，體驗經典與歷史結合的復古風情。

市府19日特別在幸福廣場前展出多部古董車，市長林智堅與活動發起人蘇柏瑞一起發動引擎，象徵活動正式啟動，林智堅更仔細欣賞每部老車，部分車齡甚至與州廳一樣高齡，讚嘆「這裡每台車，都是座移動博物館！」

主辦單位表示，「Viva Retro 2018」為台灣首次結合古蹟與古董車的經典聚會，參展老車共計60輛，從最老的1926年Chevrolet Super Series V，經典1967年福斯T1、1970年福斯T2、1953年Pontiac，另有多部賓士、寶馬、法拉利、保時捷及Alfa Romeo組合展出。

想看古董車的民眾，即日起到91歲的新竹州廳、93歲的新竹市美術館、85歲的影像博物館，105歲的新竹火車站前，每日皆有6、7台經典車輛展示，城銷處推出3日限定舊城小旅行，結合飯店優惠，帶民眾逛古蹟、賞古董車。

22日則在228公園舉辦復古市集，安排古董車在舊城區進行動態行走，23日車輛則將集結於兒童探索館後方停車場，出發巡遊整個新竹市。

(中時 )

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