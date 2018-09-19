不只賣咖啡！星巴克首推「星想餐」 跨足午晚餐

2018年09月19日 14:29 工商 劉馥瑜

星巴克全新「烤雞腿粉紅醬斜管麵」，單點180元，套餐價320元。攝影／劉馥瑜

星巴克全新「義式肉醬洋芋吐司」，單點110元，套餐價250元。攝影／劉馥瑜

星巴克「原味布丁」是「星想餐」的附餐選擇之一，口味為適合台灣風味的蒸布丁，單點75元。攝影／劉馥瑜

星巴克「星想餐」首波有5款主食選擇，未來每隔1個半月會更新菜單。攝影／劉馥瑜

星巴克秋季糕點全新上市，有貓咪巧克力蛋糕、南瓜起司蛋糕、栗子戚風蛋糕等。攝影／劉馥瑜

到星巴克不只喝咖啡，還能吃正餐！知名連鎖咖啡品牌星巴克今（19）宣布推出「星想餐」，以主餐、輕附餐加飲品的套餐組合形式，跨足午晚餐市場，首波推出5款套餐選擇，9月25日起在全台門市上市，套餐價格250～320元，比單點價格優惠40～55元，希望吸引更多客群！

首波「星想餐」套餐有5款主食選擇，包括烤雞腿粉紅醬斜管麵、義式肉醬洋芋吐司、香辣火腿古巴三明治、瑪格麗特風味薄餅、香料烤雞溫野菜5選1，加上輕沙拉、輕水果、原味布丁3選1，再加一杯120元的飲品，也可補差價更換120元以上飲料。供應時間為每天11點到晚上8點。

星巴克介紹，這次全新推出的「烤雞腿粉紅醬斜管麵」，可同時品嚐到白醬的滑順奶油風味及紅醬的番茄酸甜，搭配香嫩烤雞腿片跟Q彈斜管麵，點綴杏苞菇跟花椰菜，健康又有飽足感；另外，新上市的「義式肉醬洋芋吐司」，是以牛奶吐司舖上奶油馬鈴薯泥與豬絞肉，搭配義大義番茄肉醬，口感豐富。

除了「星想餐」，星巴克也推出「活力組合」餐，每天11點到晚上8點，點購任何糕點，均可加價50元，享有指定輕附餐（輕沙拉、輕水果、原味布丁）3選1。例如經典熱銷的起司牛肉可頌、起司里肌可頌，10年來已累計熱銷1,700萬份，現在還可加價50元增加附餐，選擇更多元。

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