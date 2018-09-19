遠離洗腎人生 雙和醫院「細胞治療」新希望

2018年09月19日 14:44 中時 陳志祥

腎臟是除了大腦之外、人體第2複雜的器官，扮演處理身體產出廢棄物的角色，只是腎臟隨著年齡而功能下滑，進而出現不可逆的病變，現在台北雙和醫院透過「細胞治療」進行慢性腎臟病臨床試驗，有機會讓成千上萬病患不必走向洗腎的命運。

台北醫學大學今（19）日舉辦「2018年ICCCA細胞治療暨再生醫學國際研討會」，邀請日本、南韓、歐洲與國內多位國際級大師共襄盛舉，期能為細胞治療找出更多的可能。

台北醫學大學腎臟學科教授吳麥斯長期從事臨床治療，發現腎臟病進展到某種程度，傳統療法只能延緩惡化的速度，無法恢復原有功能，如果持續下降，將會出現不可逆的慢性腎臟病、甚至腎衰竭。

吳麥斯表示，腎臟處理身體產出廢棄物，維持體內恆定。然而，從海洋到陸地，水分與溫度等環境變化都對人類不友善，腎臟日以繼夜辛苦工作，功能因年齡增長而下滑。

台灣慢性腎臟病發生率為10至11％，目前約有250萬名患者，其中近8萬人接受腎臟移植手術或腎臟血液透析，吳麥斯認為，細胞治療是全新的選擇，期望搶救大多數慢性腎臟病患的腎功能，不要惡化為洗腎。

台北雙和醫院正在進行慢性腎臟病第一、第二期細胞治療臨床試驗，採用脂肪間質幹細胞製成的異體細胞藥物，靜脈注射到接受臨床試驗的慢性腎臟病患體內，其中1至2成藥物會進入腎臟的腎皮質、腎間質、腎小管與腎臟血管，有助於修復損壞的細胞。

這項治療分析及安全性評估，短期內即可得出結果，如果證實有效，腎臟功能不再持續惡化，還會往上提升，顛覆慢性腎臟病無法逆轉、難治的傳統認知。

(中時 )