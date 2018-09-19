好大的官威！警騎車違規被按喇叭 嗆：小違規也要講？

2018年09月19日 14:41 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

下班尖峰時段車塞成一團總是讓人心浮氣躁，遇到不守規矩的騎士更是讓人理智線斷掉。一名林姓網友17日下班開車回家行經板橋雙十路口時，一名騎機車的警察未打方向燈直接左轉插入車道，網友按喇叭提醒，卻被警察質疑找麻煩，警察嗆網友「這種小違規你也在跟我講？」。

根據網友上傳的影片，身穿制服的警察未打方向燈，未禮讓直接騎到網友與前車之間，網友嚇到心臟漏了一拍，無奈地說「大人，方向燈也打一下吧。」不料警察疑似惱羞成怒，怒嗆對方「你現在要給我刁就是了？」

網友立即態度放軟，解釋「我沒有給你刁啦，是真的差點撞到，我只是平民老百姓，賠不起什麼」，但警察怒火未熄，對網友說「你走，我看你有沒有打方向燈！」、「這種小違規你也在跟我講！」，雙方又在路中間起爭執

警察再嗆網友，說「你喇叭按那麼久，可以罰900」，網友氣不過反擊「我知道，警察比較厲害嘛！」，事發後網友將這段影片PO上《爆料公社》，解釋當時下班口氣可能沒有很好，但他認為警察違規在先，差點撞到人，要網友評評理

網友紛紛批評這名警察官威大，「這個警察態度不友善，錯就是錯，道個歉有那麼難嗎」、「好大的官威，濫用公權力脅迫人民？」、「自己有錯還大聲。」、「完全不知道自己身份應該有的態度和專業」。據TVBS報導，海山分局江翠派出所接獲申訴，回應同仁未禮讓直行車輛與民眾發生行車糾紛，已加以訓誡並會陳報分局督察組予以適當處分。

(中時電子報)