羅秉成：通保法修法 司政兩院仍有不同意見

2018年09月19日 14:56 中時 張理國

外傳防堵假新聞，法務部研擬修「通訊保障監察法」，放寬通信紀錄調閱權並為黃世銘條款解套。政務委員羅秉成上午證實，法案近日已開過一次審查會，但司法院及政院各部會見解不完全一致，並無結論，他已要求法務部先公告法案，聽取各界意見，目前政院並無定見，也無法案審查的時間表。

羅秉成表示，目前程序上是「部」送「院」的階段，政院有開過一次審查會議，但只是做大體討論，有幾個政策方向還有待研議，各機關的意見並不完全一致。他已要求法務部將法案徵詢各界意見，包括業者在內，而且條文要公告，讓學者專家可以表示意見。

羅秉成舉例，像是GPS是不是放在《通保法》還是另外立法規範，在各國的處理都不太一致，是否採「法官保留」還是視為通信監察或刑法偵查手段的一種，都還有很多可以討論的空間；該次會議並未達成結論。只是初步檢視修法內容。

羅秉成說，所謂放寬通信紀錄調閱權等，都是法務部初步條文的內容之一，如果要主張現行法對於偵查作為或其他社會秩序的維護等等有所不便，應把具體實證提出來。畢竟現行法已運作一段時間，原來的機制就是緊急聲請機制，緊急聲請機制的使用情形如何，是否窒礙難行，例如向法官聲請會拖延時間，都要有進一步實證資料，才能在政策上作決定。

羅秉成說，法案只是初步檢視政策上未作任何決定，包括司法院及政院各部會對於修正條文都認為還需要討論。他也認為，在政院繼續審查前，前面法案的公告及跟外界的討論都還有必要強化，也要開公聽會，讓外界的聲音及意見進來，等到程序完足、意見匯整後，政院後續審查會才會繼續。

羅秉成表示，目前法案的行政流程上已經報院，但還未審查完俊，外界不宜定調行政院已有看法，目前法案審查也沒有時間表。

(中時 )