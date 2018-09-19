蔡英文：假新聞和謠言 把選情搞得烏煙瘴氣

2018年09月19日 14:52 中時 曾薏蘋 、 劉宗龍 、 鄭任南

身兼民進黨黨主席的蔡英文總統（見圖）19日在中常 會舉行的「一縣市、一政績、一故事」施政亮點專案報告最後一場的總評時表示，「我知道 ，最近的假新聞和謠言，把選情搞得烏煙瘴氣，讓認真的團隊受到影響」；她說，「在這裡 ，我要再次告訴台灣人民，好政績不怕比較，我們大家要有信心，不要被抹黑栽贓影響。」 （劉宗龍攝）

蔡英文總統今天在中常會舉行的「一縣市、一政績、一故事」施政亮點專案報告最後一場表示，「我知道，最近的假新聞和謠言，把選情搞得烏煙瘴氣，讓認真的團隊受到影響」；她說，「在這裡，我要再次告訴台灣人民，好政績不怕比較，我們大家要有信心，不要被抹黑栽贓影響。」

總統強調，她很榮幸，民進黨這些縣市首長沒有辜負人民期待，繳出了漂亮的成績單。這次的九合一大選，民進黨再次向台灣人民，提出最值得信任的夢幻團隊。

民進黨中常會今天是「一縣市、一政績、一故事」施政亮點專案報告的壓軸新竹市長林智堅報告；身兼黨主席蔡英文總統聽取報告後表示，三年多前，民主進步黨向台灣人民提出地方執政的夢幻團隊。在人民的信任以及支持下，民進黨取得了13席的佳績。我要衷心感謝人民在2014年，對民進黨的熱情和鼓勵。

她說，三年多來，民進黨的地方首長們，用一百分的努力，積極推動改革。「我相信，我們地方首長和行政團隊，絕對扛得起在我後面這塊，我們民進黨始終堅守的價值，就是『清廉、勤政、愛鄉土』」。

總統說，這兩個多月來，民進黨執政縣市用政績，以及當事人自身的故事分享，向台灣人民報告，每個執政縣市，不只努力回應人民對於改革的期待，更以全新的觀念，以及前瞻的願景，來兌現對鄉親的承諾。

她說，在彰化，透過綠能發電，來支持學童的營養午餐和學習。在台中，藉由河川整治，再生舊市區，再現市民光榮感。在基隆，更利用民間資源，讓一個原本令人害怕的停車環境，變成欣賞港灣風景的新景點。

至於嘉義市，她說，市長親力親為，清除大量下水道的垃圾，讓淹水夢魘不再。新竹市以環境整修計畫，實現城市改造的大戰略。這些具有前瞻願景的規劃和實踐，看得出執政團隊的巧思以及用心「當然，我們不只關心生活環境以及城市空間的改造，民進黨更是最會照顧人民的政黨」。

蔡英文表示，在桃園，民進黨解決原鄉多年的問題，創造出在地經濟新奇蹟。雲林打造長青食堂，不只照顧長輩健康，更讓長輩重拾活力。澎湖也突破有限的資源限制，將老幼都納入完整的社會福利網絡。屏東也以全人照顧為出發，讓每一個人，從出生到老年都能被完善照顧。

總統說，民進黨執政縣市，妥善利用在地資源、預算和經費，把錢用在刀口上，用全盤的規劃與視野，也照顧在地民眾。不僅讓每一位長輩和幼童，受到良好的照顧。也協助青年，實踐自己的夢想。

蔡英文強調，「我也向各位保證，無論是連任的縣市長，或是接棒的新世代、挑戰者，都會延續 『綠色執政、品質保證』的精神，以『革挺台灣，改革挺下一代』作為動力，為台灣持續打拚，改變台灣，可以看到各地有更好的未來。」

總統呼籲，她也希望，我們台灣人民，在11月24日，能用寶貴的選票，支持民進黨，支持會做事的政府，用選票讓台灣繼續改變。謝謝大家！

(中時 )