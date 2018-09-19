遠航「桃園─新潟」2週年紀念！人氣藝人任新潟台灣宣傳大使

2018年09月19日 15:28 工商 張佩芬

新潟特別邀請脫口秀藝人「中静祐介」擔任觀光大使。圖：遠航提供

盧紀融贈送念品給新潟縣副知事益田浩。圖：遠航提供

遠東航空「桃園─新潟」航線將於今年（2018年）11月年滿2週年，為了感謝遠東航空這2年來的支持，新潟縣政府特別在9月14日舉辦感恩晚會，更當日公佈「遠東航空新潟台灣宣傳大使」，分別由脫口秀藝人中静祐介、高人氣部落客兼主持人白岩ましろ擔任，2位將在近期以「遠東航空新潟台灣宣傳大使」身份，推廣台灣、日本新潟兩地的觀光。

自2016年11月4日盛大開航「桃園─新潟」航線，是目前市場上唯一直飛不中轉，一趟航程直達雪國酒鄉，讓旅客輕輕鬆鬆完整享受新潟的美景、美食與歷史文化。首航至今累積人數達2.6萬人次，其中台灣佔1.8萬人，日本佔8千人。目前遠東航空獨家直飛桃園-新潟航班自9月份起每週一、五直飛新潟，機票最低價9,500元起（未稅），3小時的航程即可抵達日本魚米之鄉新潟。

新潟縣副知事益田浩表示，非常感謝遠東航空近2年來的支持，為了推廣台灣、日本新潟兩地的觀光特別邀請脫口秀藝人「中静祐介」及高人氣部落客兼主持人「白岩ましろ」擔任「遠東航空新潟台灣宣傳大使」，兩人不僅在新潟有相當高的知名度，也因為其幽默、親切的形象而深受在地人喜愛。中静祐介、白岩ましろ兩人皆表示，非常榮幸能擔任「遠東航空新潟台灣宣傳大使」。

遠東航空自去年引進的兩架ATR72-600型新機投入國內線後，今年下半年將再陸續引進同型機，執行國內線之「台北─金門」、「台北─澎湖」航班營運，2019年第四季預計再引波音737MAX飛機，負責國際線航班的營運。目前國際航線除了定期的新潟、越南峴港以及兩岸航線「福州」、「合肥」、「海口」之外，秋季也預計開航福島、秋田等不定期包機航線。

遠東航空每週一、五執飛「桃園─新潟」：

去程 FE622 出發0830 抵達1300

回程 FE621 出發1400 抵達1630

遠東航空客服中心：4499-567（手機需加02）

(工商 )