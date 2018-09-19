農糧署主祕代行北農董座 陳景峻卸任：心情超好！

2018年09月19日 15:01 中時 吳堂靖 、 鄭任南

台北農產公司19日召開董事會，董事長陳景峻在會中辭去董事長職務後，一派輕鬆走出會議室。陳景峻表示，他雖然不是北農董事長但還是北農的常務董事，會在臨時董事會中協助選出新任董事長及董事會改組後，常務董事的職務會自然消失。（圖/鄭任南攝）

台北市副市長陳景峻14日出面表示，為了避免角色的錯亂，將辭去台北農產運銷公司董事長的職務，市長柯文哲已在他多次的請辭後點頭同意陳景峻擔任農產公司董事長職務到9月底為止。（鄭任南攝）

北農產公司19日召開董事會，兼任北農董事長的台北市副市長陳景峻在會中提出辭去北農董事長職務的意見。（圖/鄭任南攝）

北農今下午舉辦董事會，兼任北農董事長的北市副市長陳景峻正式請辭董座一職，會前受訪臉上笑意藏不住，直呼今天心情真的很好！媒體詢問是不是因為不用當白綠之間的「夾心餅乾」，陳景峻堅定表示「對！沒錯!」至於是否辭常董、董事資格則仍待討論，另由農糧署主祕翁震炘先代行董事長職務。

陳景峻表示 ，終於卸下重擔了， 心情真的很好，但也有一點不好，今天報紙又寫他跟誰鬥，成立第二辦公室，在哪裡我都不知道 ，他是覺得天下本無事，庸人自擾之， 其實沒有必要這樣，強調「爭名爭利不會發生在他身上，真的是想為市民作一點事」。

台北農產公司19日召開董事會，出席會議的北農總經理吳音寧在會議中途離席表示，程序上正在進行常務董監事會與她的職務無關，因此先退席也不清楚如何決定代理董事長。（圖/鄭任南攝）

至於董事席次是否會有變化，導致不利北市府情況，陳景峻表示，有聽說北市府跟農委會有討論，他們要臨時提案，請農糧署主祕翁震炘先代行董座職務，接下來他們怎麼處理，就等他今天請辭後，尊重其他人意見。

陳景峻表示，不至於雙方互鬥，大家都照規矩走，北農董事長由北市府派任、總經理就由農委會提出，希望北農公司往前走，不要成為政治角力場所，以為掌握董座就可以左右全台農民，不要這樣講，現在市政府也在說啥蔡派、陳派，其實只有市民派，強調只有市民派「民之所欲，常在我心！」

陳景峻表示，當初市長請他兼北農董事長，他想說有機會幫農民做一點事情，但說實在，他一直想請辭終於等到總質詢結束。

媒體追問陳說想服務農民，為何又提了3、4次辭職？陳景峻表示，政治角力太多了，說實在不曉得怎麼處理，直呼今天真的很開心，巴不得趕快卸下重擔！

(中時 )