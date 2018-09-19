藍營政治化翠玉白菜 卓冠廷：請尊重文化活動

2018年09月19日 15:15 中時 盧金足

台中市政府新聞局長卓冠廷19日表示，翠玉白菜先前已曾到高雄市立美術館、東京國立博物館、故宮南院等地展覽，並非首次出外展出，呼籲前立委吳育昇不要將文化活動政治化，也請尊重台中人的觀展權益。（盧金足攝）

國民黨前立委吳育昇等人質疑台中市長林佳龍，向故宮借「翠玉白菜」到台中展覽，是為了拚選舉，對此，台中市政府新聞局長卓冠廷19日強力駁斥該資訊搞烏龍，因為翠玉白菜先前已曾到高雄市立美術館、東京國立博物館、故宮南院等地展覽，並非首次出外展出，呼籲吳不要將文化活動政治化，也請尊重台中人的觀展權益。

卓冠廷表示，故宮翠玉白菜先前即到過高雄市立美術館（2003/12/22-2004/3/21）、東京國立博物館（2014/6/24-2014/9/15）、故宮南院（2015/12/28-2016/10/2）等地展覽，並非首次出外展出，這次來到台中，台中市府深感榮幸，市民也很期待。

「關注故宮營運的人都知道，故宮近年一直致力於故宮公共化！」卓冠廷表示，故宮推出「新故宮計畫」，與在地的國際活動合作，希望文化藝術深入民眾生活，促進文化參與，呼籲吳育昇不要將文化活動政治化，也請尊重台中人的觀展權益。

2017年故宮與台北世大運合作，而2018年的台灣盛事就是台中世界花卉博覽會，尤其台中花博修復后里百年馬場歷史建築，與故宮致力於歷史文化保存的精神互相呼應，他強調「相信翠玉白菜到台中展覽，將可創造多贏局面」。

卓冠廷強調，故宮對於文物外出展覽都有既定的SOP，因保安工作有機密性不便對外透露，市府不僅會配合故宮的專業規畫，更會提高保安的規格與等級，現場展示環境也會最高規格安排，珍惜這次難能可貴的合作機會，讓所有台中市民都能有高品質的觀展環境。

(中時 )