藍營政治化翠玉白菜 卓冠廷：請尊重文化活動

台中市長林佳龍（右）、故宮博物院長陳其南19日見證故宮與台中首次交流。（圖／台中市府提供）

友善列印
中時
台中市政府新聞局長卓冠廷19日表示，翠玉白菜先前已曾到高雄市立美術館、東京國立博物館、故宮南院等地展覽，並非首次出外展出，呼籲前立委吳育昇不要將文化活動政治化，也請尊重台中人的觀展權益。（盧金足攝）

國民黨前立委吳育昇等人質疑台中市長林佳龍，向故宮借「翠玉白菜」到台中展覽，是為了拚選舉，對此，台中市政府新聞局長卓冠廷19日強力駁斥該資訊搞烏龍，因為翠玉白菜先前已曾到高雄市立美術館、東京國立博物館、故宮南院等地展覽，並非首次出外展出，呼籲吳不要將文化活動政治化，也請尊重台中人的觀展權益。

卓冠廷表示，故宮翠玉白菜先前即到過高雄市立美術館（2003/12/22-2004/3/21）、東京國立博物館（2014/6/24-2014/9/15）、故宮南院（2015/12/28-2016/10/2）等地展覽，並非首次出外展出，這次來到台中，台中市府深感榮幸，市民也很期待。

「關注故宮營運的人都知道，故宮近年一直致力於故宮公共化！」卓冠廷表示，故宮推出「新故宮計畫」，與在地的國際活動合作，希望文化藝術深入民眾生活，促進文化參與，呼籲吳育昇不要將文化活動政治化，也請尊重台中人的觀展權益。

2017年故宮與台北世大運合作，而2018年的台灣盛事就是台中世界花卉博覽會，尤其台中花博修復后里百年馬場歷史建築，與故宮致力於歷史文化保存的精神互相呼應，他強調「相信翠玉白菜到台中展覽，將可創造多贏局面」。

卓冠廷強調，故宮對於文物外出展覽都有既定的SOP，因保安工作有機密性不便對外透露，市府不僅會配合故宮的專業規畫，更會提高保安的規格與等級，現場展示環境也會最高規格安排，珍惜這次難能可貴的合作機會，讓所有台中市民都能有高品質的觀展環境。

(中時 )

農糧署主祕代行北農董座 陳景峻… 駁以核養電？蔡英文：非核家園台…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。