駁以核養電？蔡英文：非核家園台灣也不缺電

2018年09月19日 15:30 工商 崔慈悌

「以核養綠」公投領銜人黃士修絕食抗議中選會拒收補件，蔡英文總統今天表示，台灣再生能源前景看好，我們要用行動和事實證明，台灣的經濟發展，絕對可以兼顧環保跟永續。「走向非核家園，台灣也不會缺電」。

蔡英文今天出席國際智慧能源周開幕典禮表示，大家聚在這裡，證明台灣能源前景看好，充滿未來性。我們將從創能、節能、儲能及智慧系統整合等四大主軸，按部就班來推動再生能源發展。台灣的經濟發展，絕對可以兼顧環保跟永續。走向非核家園，台灣也不會缺電。

談及綠色能源發展，蔡英文指出，彰化是台灣最重要的風場之一。透過離岸風電產業的投資，以及縣府與民間的合作，彰化的發展可以走出新的氣象，成為台灣走向綠能的重要典範。

另外，台中港將成為整個區域中，最具規模的離岸風電組裝碼頭。「彰化與台中的經驗，就是綠色能源正在改變台灣的最好例子。不只是能源的轉型，也是產業轉型與經濟模式的轉型」。

部分產業界人士擔心再生能源成長得不夠快，她請大家不用擔心，「現在太陽光電已經是台灣成長最快的能源之一」。最近兩年以來，太陽光電的累計裝置量，已經從936MW成長至2,238MW，「今年度太陽光電的尖峰發電量，已經多次超越一部核能機組發電量」。

她相信，台灣社會對再生能源的認同與信心，將會隨著它們的成長及發展，逐步提高。「照現在的進度前進，我們對2025年太陽光電總裝置容量達到20GW這個目標，深具信心」。

她說，離岸風電將成為台灣再生能源的另一生力軍。今年，政府已經透過遴選、競價制度，選出多家國內、外開發商，更以國家隊的模式推動國內產業鏈合作，帶動國內離岸風電產業在地化，順利達成2025年，5.5 GW的離岸風電總裝置量目標。

蔡英文強調，我們也要同步發展循環經濟，提升資源使用效率，透過環保與科技結合，台灣要走向循環經濟的時代，最好的例子，就是今年世界盃足球賽球員穿的球衣，正是台灣廠商用回收寶特瓶，所製成的機能性布料。

她強調，接下來，我們還要更積極地創水、減廢、除空污，讓台灣優質、創新、低碳足跡的綠色商品，可以繼續進軍全球。她要告訴全世界，「投資一個綠能、環保的台灣，現在就是最好的時刻」。

(工商 )