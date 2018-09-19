高鐵TGo會員優惠 指定車次最低9折

2018年09月19日 15:35 工商 陳昱光

台灣高鐵（2633）表示，為感謝TGo會員支持，自10月15日至明年1月14日（疏運期除外），針對TGo會員推出限量指定車次優惠，於特定時間帳號累積剩餘點數達300點（含）以上，即可獲贈指定車次標準車廂對號座全票平日（週一至週四）9折、假日（週五至週日）95折優惠券最多各4張；每週適用優惠車次達400班，天天從早到晚都有優惠車次，乘車日期為10月15日起之車票，10月1日起即可預購。

高鐵指出，TGo會員於9月25日當日累積剩餘點數達300（含）點以上者，即可獲得平日4張、假日4張之車票優惠券；若當日未能達成的會員仍有機會，請繼續努力累積點數，至11月15日當日累積剩餘點數達300（含）點以上，仍可獲得平日3張、假日3張之車票優惠券。電子優惠券將分別於10月1日、11月20日匯入會員帳戶，每個會員帳戶僅限發放一次，且限購買指定車次之標準車廂對號座全票。

欲購買指定車次優惠的TGo會員，於電子優惠券匯入帳戶後，登入「高鐵會員TGo」網站或「台灣高鐵」App的會員專區，至「兌換專區」選擇「指定車次優惠」方案，即可購買優惠車票（需立即完成交易付款）。優惠購票不另扣點數，購票金額同享紅利點數累積，歡迎TGo會員把握機會多加利用。

高鐵TGo會員購票乘車，每消費20元即可累積1點，累積至500點以上即可兌換或折抵高鐵車票（限兌換全票），另可享受會員生日禮、指定車次優惠、高鐵列車販售商品95折優惠、嚴選店家優惠等會員專屬好康。

高鐵表示，加入「高鐵會員TGo」手續簡便，只要年滿18歲的民眾，憑身分證字號及有效之電子郵件信箱，透過「高鐵會員TGo」網站或「台灣高鐵」App，填寫註冊資料並完成帳戶開通後，就能免費成為TGo會員。TGo會員只要於購票時輸入會員帳號（身分證字號或會員卡號），且乘車進出站記錄完整、無退票記錄，即可累積「高鐵會員TGo」點數，各票種均可累積（部分專案車票除外）。

此外，使用高鐵行動購票App「T Express」的旅客，只要事先於「個人資料設定」頁面輸入「高鐵會員資訊」，並將「訂票預設」選項設定為「是」後儲存，訂票時系統即可直接帶入預設的TGo帳號，免去每次訂位需重新輸入TGo帳號的步驟。

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