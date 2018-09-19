有福報! 原諒打爆頭搶匪 彩券行老闆娘開出539頭獎

2018年09月19日 15:35 中時 盧金足

台中市西屯區一家彩券行今年二月初遭搶匪闖入，持榔頭攻擊，造成陳姓老闆娘被打爆頭， 最後搶救保住一命，搶匪兩天後落網，前幾天出庭時，陳闆娘說，她的心裡已原諒他不仇恨了，表示上周去道院拜拜還願，17日彩券行就開出今彩539頭獎，左鄰右舍都稱讚「有量就有福」，彩迷紛上門買彩券，希望繼續開頭獎。

今年初年關將近，台中市驚傳彩券行搶案！一名歹徒元月20日騎iBike到西屯路一家彩券行，逼迫陳姓老闆娘開啟保險箱，過程中雙方發生拉扯，歹徒持預藏的榔頭朝陳女頭部狠敲，還搶走20萬元現金及100萬元刮刮樂彩券。受害店家立即向台彩公司報廢該批彩券，犯嫌即便刮中獎金也不能兌現。

這家開在西屯路二段的彩券行，由57歲陳姓老闆娘和女兒顧店，今年20日上午6點半，陳女剛開門要出門去運動，見頭戴黑色帽子、戴口罩、穿著短褲男子騎iBIKE上門，因為是常客，陳女沒有防心，還與其寒喧聊天。

歹徒確認彩券行只有老闆娘獨自一人，進店內拿出預藏榔頭脅迫陳女開啟保險箱，陳女抵抗過程，歹徒拿出榔頭朝陳女頭部多次敲擊，搶走保險箱內的現金20萬元及彩券面額100萬元刮刮樂，陳女遭攻擊造成撕裂傷，經送醫手術縫合後，目前意識清醒，已無生命危險。

專案小組調閱現場及周邊路口監視器影像，發現嫌犯特徵，穿著深色衣物及短褲、頭戴黑色帽子、戴口罩、年紀約30-40歲、身材壯碩，騎乘iBIKE前往現場犯案，伺行搶得逞後，騎乘iBIKE後棄車逃逸。

台中市警6分局偵查隊長陳春安表示，歹徒屢次上門消費購買彩券，行搶前一周更是每天到彩券行買彩券，但都戴著口罩，無法見其面貌，讓老闆娘印象深刻，歹徒疑長期觀察這家彩券行營業時間，掌握上午只有老闆娘一人看店，入內行搶。

警方調查，歹徒作案前先騎iBike在附近勘察，停好iBike後，在彩券行門口徘徊，見陳女一人即走進店內，作案時間前後大約5分鐘，態度不見慌張，嫌犯得逞後往市區方向逃逸，兩天後落網。

陳姓老闆娘表示，當時沒有被打昏，還能自己走上救護車，好像有神明幫忙，日前出庭時李男還向她下跪道歉，她已經選擇原諒，希望他將來可以多做善事，之前她還參加南屯通天大道院的法會，前往還願感謝神明保佑。

住持看到她就表示，「頭部受到如此重創可以迅速恢復很不簡單，特別幫她加持補運，希望彩券行可以開出頭獎」，到五天後真的開出今彩539頭獎，頭獎一人獨得800萬。

(中時 )