動用秘密金庫 傳北韓送名貴松茸給文在寅

2018年09月19日 15:32 中時電子報 吳映璠

名貴松茸向來是北韓賺取外國鈔票的重要作物，不過《每日北韓》（Daily NK）報導，產地咸鏡道近來觀察到大批松茸被送往首都平壤，消息人士稱這些松茸很可能是當局預備在文金會結束後送給文在寅的伴手禮。

根據《每日北韓》報導，松茸在北韓地位崇高，是當局獲取外匯的主要來源，因此該作物的種植與收成都由素有北韓秘密金庫之稱的「朝鮮勞動黨39號辦公室」直接管理，人民不能私自販賣及運送，否則會被處以重罰。

報導指出，平壤當局以「為國家賺外匯以示忠誠」的名義，動員當地居民在收成季節時採摘松茸，政府則會給予麵粉、糖作為報酬，平均一公斤松茸可換取10公斤麵粉，相當於北韓政府以新台幣約230元價格向農民收購價值1,700元的松茸。

不過如今傳出消息，指北韓政府暫時放棄這門暴利生意，將大批松茸運往平壤，準備將這批名貴珍寶送給南韓總統文在寅當作北韓行的伴手禮。

一名咸鏡道消息人士指出，松茸過去大多會被送去平壤的高級餐廳，不過最近官員似乎花更多時間精挑細選，只挑出當中最好的，而且運送的量比往常更多。

北韓當局過去就常以松茸作為伴手禮贈予南方友人，2000年、2007年兩韓峰會後，當時的北韓領導人金正日就分別贈送3公噸、4公噸松茸給時任南韓總統的金大中、盧武鉉。

(中時電子報)