嘉義》政治下一步 張花冠：有機會選立委的話......

張花冠主持任內最後一次教師節表揚大會時，首度鬆口，表示如果有機會參選立委，她一定會提「教師不同工不同酬」提案。（呂妍庭攝）

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張花冠主持任內最後一次教師節表揚大會時，首度鬆口，表示如果有機會參選立委，她一定會提「教師不同工不同酬」提案。（呂妍庭攝）

嘉義縣長張花冠任期僅剩3個月，缺任後的下一步倍受關注，嘉義政治圈對她規畫選立委風聲不斷，今上午張花冠主持任內最後一次教師節表揚大會時，首度鬆口，表示如果有機會參選立委，她一定會提「教師不同工不同酬」提案，強調這才是真正的公平，更有助國家的競爭力。

張花冠上午的致詞頗為感性，言談中仍有諸多抱負和期許，先提到嘉義多所學校的樂隊、樂旗隊拿到許多獎項，但最大問題是學校常常沒錢買樂器，所以即使她不當縣長，還是會繼續幫縣內學校的樂隊或特殊才藝班，把有需要的東西把它補滿，繼續募樂器給偏遠地區學校，「用我的力量讓學校的設備更完整」。

另張花冠也提到她對拔管案的態度，指她雖然是民進黨，但拔管事件拖了兩位部長還在搞這件事，「我覺得教育不應該這麼政治」，應尊重教育的專業。

張花冠最後說，大部分老師都很認真，但她這幾年看下來，有些老師認真的要命，卻跟不認真的老師領一樣的薪水，很不公平，所以她如果有機會再當立委，會提案讓優秀老師有不同的制度和薪水，而不是只有看年資，強調應依照年資和創意要予教師不同待遇，這才是有競爭力國家，所以她如果有機會參選立委，承諾一定會提案，還反問現場教師「不同工不同酬才是公平，你們覺得呢？」，現場馬上響起如雷掌聲。

由於中央至今未安排張花冠的下一步，她也多次強調會做好做滿，加上副縣長吳芳銘脫黨登記選縣長後提出辭呈她至今未批，之前又為黨的提名和縣黨部主委槓上，張花冠在教師節大會脫稿露口風，時機耐人尋味。

(中時 )

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