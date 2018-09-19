柯競辦「雙陳派」失勢 陳景峻駁斥：我不會爭名奪利

北市副市長陳景峻19日正式請辭北農董座一職，會後受訪回應柯競辦內鬥傳言。（吳堂靖攝）

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農糧署主祕翁震炘先代行北農董市長職務（右一）。（吳堂靖攝）
台北農產公司19日召開董事會，董事長陳景峻在會中辭去董事長職務後，一派輕鬆走出會議室表示，他雖然不是北農董事長但還是北農的常務董事，會在臨時董事會中協助選出新任董事長及董事會改組後，常務董事的職務會自然消失。（圖/鄭任南攝）
台北農產公司19日召開董事會，董事長陳景峻在會中辭去董事長職務後，一派輕鬆走出會議室。陳景峻表示，他雖然不是北農董事長但還是北農的常務董事，會在臨時董事會中協助選出新任董事長及董事會改組後，常務董事的職務會自然消失。（圖/鄭任南攝）

台北市長柯文哲民調領先，但競辦內鬥傳言不斷，如今又傳出副市長陳景峻和總顧問陳雨鑫為首的「雙陳派」失勢，選務關鍵決策轉由蔡壁如、許立民、黃建興和邱昱凱等「幕僚派」主導。陳景峻19日駁斥傳言「真心誠意想幫柯文哲，爭名奪利的事他不會作！」

根據媒體報導，柯競辦多元勢力盤據，其中陳景峻和總顧問陳雨鑫為首的「雙陳派」近期因畜產公司總經理人選、柯P認同卡、市場改建等議題上，與蔡壁如領導的「幕僚派」鬧不合，陳派屈居下風，另開第二競選辦公室轉為組織後援，對此，陳景峻今出席北農董事會，數度喊冤駁斥傳言。

陳景峻表示，今天終於卸下北農董事長重擔真的很開心，請大家再幫我卸下另一個擔子，他真的不知道第二個辦公室在哪裡，也沒有雙陳派運作，搞甚麼鬥來鬥去爭權，強調「爭名爭利不會發生在他身上，真的是想為市民作一點事」。

陳景峻表示，他是真的很真心誠意幫柯市長、北市府，但每次都回家都身心俱疲，太太問他作這麼累幹嘛，但他是真的非常樂意幫人民作事，鬥爭他絕對不會！

不過媒體追問陳景峻當初是否反對柯P認同卡，陳景峻坦言，他那時候覺得不要把自己弄成這樣，你講是個柔性又是白色力量，應該要廣納，推認同卡好像凸顯自己又變成剛性，總之該有的建言他都有提出，柯文哲交辦的任務也都會做好。

(中時 )

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