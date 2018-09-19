樂齡旅遊補助尚未定案 業者先提補貼

交通部樂齡旅遊補助尚未定案，有業者先提補貼。（易飛網提供）

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根據觀光局統計，國內旅遊人次去年首度負成長僅剩1.83億人次，加上今年7月年改上路，國內旅遊業者認為國旅市場情勢將會更加險峻，日前媒體報導相關單位正在研擬「樂齡逍遙遊」的旅遊補貼方案，不過交通部長吳宏謀表示，樂齡旅遊政策仍在規劃階段，尚未定案。不過有業者已先行提供補貼，讓銀髮族免費旅遊。

吳宏謀表示，銀髮族周一到周四時間比較有彈性，正討論是否有成熟方案，畢竟國旅這邊也是要關心的，現在還沒有正式的方案。上次說的經費30億元不可行，「去哪憑空冒出30億？」應該是有可行方案，帶動國旅和銀髮族，討論出來後才去籌措經費，訊息不曉得是哪傳出。再來秋冬是台灣觀光旺季，沒有限定要何時上路，有要求加速提出方案。

易飛網今宣布，開跑樂齡專案搶救國旅，先行提供優惠「補貼」樂齡族參加國旅，針對馬祖打造3天2夜行程，相較原價8,200元的馬祖行程，再祭出2701元折扣。揪團出遊最高送5,499元，免費暢玩馬祖。

根據易飛網資料統計，國內45歲以上民眾心中「國旅最佳旅遊目的地」，由馬祖連續2年奪下第一，因馬祖地區人文地景獨特、在地特色美食老酒麵線、紅糟料理等相當受到歡迎，其中超過6成民眾規劃國內旅遊首選馬祖。

易飛網副總經理張瑞琳表示，馬祖旅遊深受「退休族」及「樂齡族」喜愛，因此這次專案搶先推出馬祖行程，希望帶動國旅市場熱絡。樂齡族民眾揪團湊滿10人每人優惠300元，湊滿15人送1人免費，可再省下5,499元，另外樂齡專案包括台灣東北角一日遊行程199元加價購優惠，原價799元的行程再省600元，補貼金額全數皆由易飛網自行吸收。

張瑞琳說，期待未來政府單位推動國旅相關政策及補貼，屆時視實際優惠方案，再將補貼回饋給消費者，希望政府及旅遊業者祭出的各項方案，能夠刺激國旅市場重返榮景。

(中時 )

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