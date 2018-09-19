中市19日啟用全台首座「數位愛的書庫」

2018年09月19日 15:53 工商 劉朱松

台中市政府與財團法人台灣閱讀文化基金會合作，成立全台首座「數位愛的書庫」，將結合資訊科技及民間公益資源，免費提供270台平板電腦，及充電箱，給台中大鵬國小及福科國中等9所學校，19日在大鵬國小舉行「數位愛的書庫」聯合揭牌啟用儀式。

台中市教育局表示，很多老師都認同平板電腦支援教學能增加學生學習興趣，有助提升自主學習能力，也能有更多延伸閱讀的機會。

台中市教育局19日在西屯區大鵬國小。舉行台中市「數位愛的書庫」聯合揭牌啟用儀式，教育局長彭富源、台灣閱讀文化基金會董事長廖祿立、15個捐助單位代表、新竹物流，及勤悅科技，都共襄盛舉。彭富源表示，希望在市府、民間企業，及學校等三方努力下，培養孩子善用數位設備學習的能力。

彭富源指出，台中市重視閱讀教育，近年數位閱讀備受重視，邀集個人、企業及民間社團等響應捐款，購置270台平板電腦及充電箱，在台中市神圳國中、福科國中、日南國中，及新光國中等4所國中，及大鵬國小、葫蘆墩國小、鹿峰國小、太平國小，及西屯國小等5所國小，設置「數位愛的書庫」，擔任數位閱讀、數位教學推廣中心。

台灣閱讀文化基金會董事長廖祿立透露，推動「愛的書庫」已十餘年，將紙本共讀書籍送到台灣各地的校園，及社區推廣共讀活動；104年起延伸為數位閱讀，推動「數位書箱」公益計畫，提供學校免費申請借用數位書箱，含1箱數位書箱，內含10台平板電腦，及1台充電箱，作為數位互動教學的載具。

基金會指出，透過資源循環共享機制，已在140多個學校流通、270位教師使用，且超過9成的老師均表示，以平板支援教學，能增加學生學習興趣、有助提升自主學習能力，也能有更多延伸閱讀的機會。

台中市教育局說，9所學校由市府建置無線網路環境、協助辦理推廣研習，及工作坊，並邀請PIRLS計畫主持人、國立清華大學教授柯華葳團隊規劃課程，培訓校內外種子教師團隊，藉由增進教師專業知能，及教法的創新，引導學生正確運用數位閱讀學習。

(工商 )