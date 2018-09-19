曾任職武陵高中 網友控狼師聞髮香吻肩摸腿

2018年09月19日 16:04 中時 葉臻

一名楊姓女網友在網路上爆料，曾在桃園第一志願武陵高中任教的王姓男子，不但違法在校外私設補習班，還如同房思琪案一般試圖誘姦女學生，不但藉故傳遞氣功撫摸女學生鼠蹊部，還稱「想要有個小情人」親吻女學生肩膀等，由於楊姓女網友在網路上發表相關文章，遭王男控告妨害名譽，日前被依不起訴處分，武陵高中則表示，王師確實曾與學生有不當互動，已在2012年依程序接受調查並遭解聘。

楊姓女網友表示，王師假借傳遞氣功、按摩推拿等藉口，撫摸女學生胸部、鼠蹊部、大腿內外側等，甚至稱女學生頭髮有香味，將對方帶到隱密處親吻肩膀、擁抱，甚至說「想要有個小情人」等與，讓受害女學生感到噁心，曾有受害女學生家長向王男求償50萬元，王男雖嫌貴，但仍開立支票，而王男在東窗事發後雖已不在武陵，卻仍在他處任教。

楊姓女網友日前收到王男向他提告妨害名譽，桃園地檢署調查，性騷擾事件後，武陵高中性別平等教育委員會曾介入調查，調查報告中也指出王男身為教師及已婚男子，未恪守分際，利用教師地位與學生間權力差距，與學生私下往來，其所衍生之不當互動，已有違專業倫理，期間尚有性騷擾之行為，目前已知被害人有5名，因此認為楊姓女網友在網路上的書寫並非憑空臆測，因此以不起訴處分。

武陵高中對此表示，王師確實曾與學生有不當互動，於2012年依程序接受調查並遭解聘，桃園市教育局也表示，此案當年已照標準程序調查，若教師確有性騷擾紀錄，不得任教補習班或學校，有性騷擾紀錄的教師也不得到校內任教。

(中時 )