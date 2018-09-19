新版鍋爐排放標準 12812座將受影響

2018年09月19日 15:54 中時 廖德修

環保署今（19）日公布《鍋爐空氣汙染物排放標準》，對粒狀汙染物、硫氧化物及氮氧化物都加嚴排放標準。適用範圍廣泛，舉凡醫院、旅宿業、餐廳等一般行業的商業鍋爐，中小型工廠的工業鍋爐（染整業居多）都在內，共計12812座，業者有將近兩年的時間可以改善，109年7月1日起必須符合標準。

環保署空保處長吳盛忠表示，上述鍋爐含燃煤352座、燃廢棄物288座、燃油6749座、燃氣 5234座、其他189座，以前會依燃料別、行業別等制定不同的排放標準；這次則採取單一標準，且更為嚴格，即使燃氣鍋爐也要再加裝空汙設備才能達標。

吳盛忠說，以往大型燃燒排放源（電廠、水泥、煉油業等）均已訂定特定行業別排放標準，並且加嚴管制；而前述的中小型鍋爐，排放量大約占總量的10％至20％，卻僅適用《固定汙染源空氣汙染物排放標準》，且硫氧化物、氮氧化物已許久未檢討修正，這次才會重新訂定排放標準並加嚴管制。

這套排放標準不分鍋爐規模、燃料種類，粒狀汙染物排放標準加嚴至30mg/Nm3、硫氧化物加嚴至50ppm、氮氧化物加嚴至100ppm。吳盛忠說，以氮氧化物為例，舊的標準是：燃氣150ppm、燃油250ppm、燃煤350ppm；今後統一成100ppm，降幅相當大。

因此吳盛忠建議，市區商業鍋爐盡量改為電力或燃氣較容易過關。工業用鍋爐則因管線距離較遠，且燃料使用量大，不一定要換成燃氣鍋爐。目前國外已開發出多種生質能燃料，燃燒後熱量十足且不會產生二氧化碳，建議業者多採用。

空保處預期，若2020年7月1日前大小鍋爐均能符合標準，推算硫氧化物每年可減少8567公噸、氮氧化物年減4247公噸、粒狀汙染物（PM2.5、PM10等）年減2598公噸，空氣品質可大為改善。吳盛忠也呼籲業者，把握環保署及經濟部工業局的鍋爐汰換補助方案（每座50萬元起），儘快改善設備。

(中時 )