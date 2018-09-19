Gogoro推iQ System 5.0系統 打造全球首輛免鑰匙電動機車

2018年09月19日 15:53 工商 陳信榮

電動機車品牌 Gogoro 19日宣布，推出搭載最新功能的「iQ System 智慧系統 5.0」，只要隨身攜帶手機，走到Gogoro電動機車旁，按下GO鍵車輛就會馬上解鎖，不必再拿出手機和智慧鑰匙啟動車輛，成為全球第一款免鑰匙啟動的電動機車 。

Gogoro在2016年推出iQ System智慧系統3.0，搭載空中韌體升級服務，讓車主可透過 Gogoro App遠程升級，即時獲取最新功能；2017年推出的iQ System智慧系統4.0提供智慧雙重防盜鎖，更讓手機擴充成為第二儀表板，隨時掌控車輛使用狀況。搭載最新功能的「iQ System® 智慧系統 5.0」，讓車主無需鑰匙就能近距離感應解鎖，只要攜帶手機走到電動機車旁，按下GO鍵後車輛就會瞬間解鎖，車主再也不必費事拿出手機或無線智慧鑰匙；當要離開車輛時，車輛會偵測騎士已遠離並自動上鎖，亦可在馬達關閉情形下同時按下Smart鍵與Go鍵，車輛也會立刻上鎖。上述功能需要Gogoro App ( 2.7 版本以上 ) 與電動機車保持配對與藍牙連線。

Gogoro表示，「iQ System® 智慧系統 5.0」將從26日起陸續開放 Gogoro 1 系列及S1 車主升級，並預計於2018年底前提供Gogoro 2系列及S2更新。

(工商 )