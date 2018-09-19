血脂太高靠運動、飲食控制就夠了？醫師：這種情況才適用

單靠運動、飲食控制血脂就夠？醫師：這種情況才適用 (圖／達志影像shutterstock)

友善列印
中時電子報
／編輯、／文

拿到健檢報告，看到血脂標註紅字，是否該就醫？還是多運動、少吃肥肉就好？

「這要看狀況而定，」中華民國血脂及動脈硬化學會秘書長李貽恆指出，若是一般人，一次抽血發現低密度膽固醇（LDL-C，俗稱壞膽固醇）大於100mg/dL，經醫師評估後，可以先透過調整生活習慣、多運動試著改善，每半年追蹤一次，若數值回到正常，就不需要服藥。

然而，若是血脂一直沒有下降，或本身屬高風險病人，包含：曾發生過心肌梗塞、冠狀動脈疾病、缺血性中風，或有糖尿病、腎臟病等，考量到比一般人更容易發生心血管疾病，需要持續以藥物治療，且不能看到血脂恢復正常就擅自停藥。

李貽恆指出，運動、飲食調整是保護心血管的根本之道，但高風險病人不能只單靠生活習慣改變，還是需定期就醫治療，降低風險。

《每5人就有1人高血脂 中壯年增加最多》

當血液中流通的膽固醇或三酸甘油脂濃度高於正常，就是高血脂症，容易形成動脈粥狀硬化，增加缺血性腦中風、心肌梗塞等心血管疾病風險。

圖／康健雜誌

心血管疾病10年來連續蟬聯台灣第二大死因，死亡率成長1.5倍，其中40～49歲男性心肌梗塞的發生率增加最多。最新國民營養健康狀況變遷調查也指出，20歲以上國人每5個就有1個血脂超標。

中華民國血脂及動脈硬化學會理事長葉宏一指出，肥胖、缺乏運動、生活緊張，沒有好好控制三高，都是主因。

此外，中華民國血脂及動脈硬化學會最新調查發現，民眾對於高血脂的用藥普遍存在迷思。例如，已確認為高血脂的病人，近6成未服用藥物，這之中7成人認為單靠運動、飲食就能有效控制，3成自認不嚴重而無須服藥。

李貽恆指出，錯誤觀念是導致台灣高血脂控制率落後香港、新加坡、韓國等國家的原因之一。由於高血脂初期並不會有症狀，多半要抽血時才會發現，建議定期健檢，若高於正常值就要與醫師討論評估。

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載。

(中時電子報)

血看起來濁濁的就是高血脂？10個你最知道的高血脂問題
4款高血壓藥含致癌物 緊急回收2421萬顆 快來比對藥盒
怕得三高？「頸動脈斑塊」風險簡單測
為何近親不能互相輸血？
急需開拓新市場？人口老化危機變商機！4面向實用秘訣，掌握3兆元的銀髮市場
Gogoro推iQ System 5.0系統 打… 登革熱疫情緊張！太平義交常訓 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。