血脂太高靠運動、飲食控制就夠了？醫師：這種情況才適用

2018年09月19日 16:04 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

拿到健檢報告，看到血脂標註紅字，是否該就醫？還是多運動、少吃肥肉就好？

「這要看狀況而定，」中華民國血脂及動脈硬化學會秘書長李貽恆指出，若是一般人，一次抽血發現低密度膽固醇（LDL-C，俗稱壞膽固醇）大於100mg/dL，經醫師評估後，可以先透過調整生活習慣、多運動試著改善，每半年追蹤一次，若數值回到正常，就不需要服藥。

然而，若是血脂一直沒有下降，或本身屬高風險病人，包含：曾發生過心肌梗塞、冠狀動脈疾病、缺血性中風，或有糖尿病、腎臟病等，考量到比一般人更容易發生心血管疾病，需要持續以藥物治療，且不能看到血脂恢復正常就擅自停藥。

李貽恆指出，運動、飲食調整是保護心血管的根本之道，但高風險病人不能只單靠生活習慣改變，還是需定期就醫治療，降低風險。

《每5人就有1人高血脂 中壯年增加最多》

當血液中流通的膽固醇或三酸甘油脂濃度高於正常，就是高血脂症，容易形成動脈粥狀硬化，增加缺血性腦中風、心肌梗塞等心血管疾病風險。

圖／康健雜誌

心血管疾病10年來連續蟬聯台灣第二大死因，死亡率成長1.5倍，其中40～49歲男性心肌梗塞的發生率增加最多。最新國民營養健康狀況變遷調查也指出，20歲以上國人每5個就有1個血脂超標。

中華民國血脂及動脈硬化學會理事長葉宏一指出，肥胖、缺乏運動、生活緊張，沒有好好控制三高，都是主因。

此外，中華民國血脂及動脈硬化學會最新調查發現，民眾對於高血脂的用藥普遍存在迷思。例如，已確認為高血脂的病人，近6成未服用藥物，這之中7成人認為單靠運動、飲食就能有效控制，3成自認不嚴重而無須服藥。

李貽恆指出，錯誤觀念是導致台灣高血脂控制率落後香港、新加坡、韓國等國家的原因之一。由於高血脂初期並不會有症狀，多半要抽血時才會發現，建議定期健檢，若高於正常值就要與醫師討論評估。

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(中時電子報)