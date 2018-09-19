鍾瑶拋開「姊的形象」！ 驚見變身叛逆少女摳鼻、比中指

鍾瑶化身自信爆表的叛逆青春妹。（雄影提供）

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中時
2018高雄電影節CF

2018高雄電影節影展大使正式揭曉，由主演《白蟻：慾望謎網》、《姊的時代》的個性女星鍾瑶擔任，在片中化身叛逆不羈的滑板車少女，一人在快照亭搞怪拍照，遇上近期少挑戰「瘋狂喜劇」，她笑稱宛如臉部的肌肉訓練，一秒就要到位的即興情緒演出，讓她十分過癮，她直言：「每一卡都有挑戰！每個表情都不容易。」

而她更為CF加戲，為營造情緒反差，她甚至在鏡頭前摳鼻孔、比中指，呈現自信爆表的叛逆青春妹，和設定未來是溫文儒雅的超完美嬌妻形象做出差別，搞笑又不失可愛逗趣。片中探討「為何家族合照中總是媽媽抱小孩」，延展而出對傳統家族角色的討論，鍾瑶自帶「個性」的氣息，和家族的「傳統」更呈現對比，「這可說是為鍾瑶量身打造的劇本。」

鍾瑶提及家庭觀深受媽媽影響，她直言媽媽是極度感性的女人，颱風天會開車到河堤觀浪，甚至有一次在夜市鍾瑶走丟，冷靜的媽媽就等著鍾瑶自己去找她，「媽媽照顧我們的方式，讓我們學習獨立，一方面不放棄自己的夢想與愛。」是她夢寐以求的生活方式。

新片《我想要你記得＿》即將在雄影放映，今年戲約不斷的鍾瑶也期待在演員路上更下一城，「最想挑戰的是沒有演過的角色」，她更以莎莉賽隆在《厭世媽咪日記》為例，「若有好劇本，增肥演出也在所不惜」，不過鍾瑶笑言補充自己的易瘦體質，增肥之路可能大不易。

(中時 )

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