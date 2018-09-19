吃完柚子去開會　女里長當場昏厥倒地

新北市貢寮區1名女里長，服用降血壓藥後又吃柚子，導致在開會時當場倒地。（張穎齊攝）

友善列印
中時
新北市貢寮區1名女里長，服用降血壓藥後又吃柚子，導致在開會時當場倒地。（張穎齊攝）
新北市貢寮區仁里里長吳勝福表示，昨天親眼目睹1名女里長，服用降血壓藥後又吃柚子，導致在開會時當場倒地。（張穎齊攝）

中秋佳節到來，配上柚子最應景，但新北市貢寮區昨（18）日卻有1名女里長，吃完柚子後去開會，竟當場昏倒在地，所幸送醫後甦醒，事後得知，原來這名女里長在吃柚子前，剛服下降血壓的藥，導致2種東西法生交互作用，提高藥物血中濃度，使毒性增加，因此暈眩，藥師提醒最嚴重還可能會造成心肌梗塞。

貢寮區仁里里長吳勝福表示，昨天里長們在開會時，就發現這名女里長一直在冒冷汗，並在眾目睽睽之下，當場暈眩倒地，眾人隨即趕緊通報，將她送醫急救，後來發現原來是女里長開會前，吃了降血壓的藥後不久，又吃了柚子，所以才暈眩。

「有服用降血壓藥的長輩，千萬不要多吃柚子！」吳勝福說，事實上昨天也有5、6名長輩有相同的情況而就醫，在此慎重呼籲大家，並提醒有高血壓的長輩及家屬務必注意。

貢寮區衛生所澳底醫療救護中心藥師汪慧蘭指出，若民眾服用降血壓、降血脂、抗心律不整及安眠藥等藥物後，盡量不要吃柚子或葡萄柚，否則會產生交互作用，提高藥物血中濃度，使毒性增加，甚至導致心跳過快、血壓過低，最嚴重還可能心肌梗塞，提醒服藥前務必詳讀說明書或詢問專業醫療人員。

(中時 )

烤肉烤出病 醫：中秋後腸胃問題…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。