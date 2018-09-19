吃完柚子去開會　女里長當場昏厥倒地

2018年09月19日 16:03 中時 張穎齊

新北市貢寮區1名女里長，服用降血壓藥後又吃柚子，導致在開會時當場倒地。（張穎齊攝）

新北市貢寮區仁里里長吳勝福表示，昨天親眼目睹1名女里長，服用降血壓藥後又吃柚子，導致在開會時當場倒地。（張穎齊攝）

中秋佳節到來，配上柚子最應景，但新北市貢寮區昨（18）日卻有1名女里長，吃完柚子後去開會，竟當場昏倒在地，所幸送醫後甦醒，事後得知，原來這名女里長在吃柚子前，剛服下降血壓的藥，導致2種東西法生交互作用，提高藥物血中濃度，使毒性增加，因此暈眩，藥師提醒最嚴重還可能會造成心肌梗塞。

貢寮區仁里里長吳勝福表示，昨天里長們在開會時，就發現這名女里長一直在冒冷汗，並在眾目睽睽之下，當場暈眩倒地，眾人隨即趕緊通報，將她送醫急救，後來發現原來是女里長開會前，吃了降血壓的藥後不久，又吃了柚子，所以才暈眩。

「有服用降血壓藥的長輩，千萬不要多吃柚子！」吳勝福說，事實上昨天也有5、6名長輩有相同的情況而就醫，在此慎重呼籲大家，並提醒有高血壓的長輩及家屬務必注意。

貢寮區衛生所澳底醫療救護中心藥師汪慧蘭指出，若民眾服用降血壓、降血脂、抗心律不整及安眠藥等藥物後，盡量不要吃柚子或葡萄柚，否則會產生交互作用，提高藥物血中濃度，使毒性增加，甚至導致心跳過快、血壓過低，最嚴重還可能心肌梗塞，提醒服藥前務必詳讀說明書或詢問專業醫療人員。

(中時 )