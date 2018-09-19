登革熱疫情緊張！太平義交常訓 加碼防疫宣導

太平警分局辦理「107年下半年度義交人員常年訓練」，本次課程特別針對新修正交通法令講解。（馮惠宜翻攝）

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太平警分局辦理「107年下半年度義交人員常年訓練」，安排戶外實地演練交通指揮手勢，以期提升義交執勤技巧。（馮惠宜翻攝）
太平警分局辦理「107年下半年度義交人員常年訓練」，安排戶外實地演練交通指揮手勢，以期提升義交執勤技巧。（馮惠宜翻攝）

台中太平地區因新興重劃區多，交通流量趨增，加上道路維護工程施工頻繁，台中市太平警分局特地再召集義交弟兄們辦理常年訓練，不但除針對新修正交通法令講解外，也請太平區衛生所護理長蘇香如宣導登革熱防疫常識。

太平警分局為提升義交人員的交通專業知識及實務操作的技能，於日前辦理「107年下半年度義交人員常年訓練」，共計有中隊長潘振明等44人全員到齊受訓，本次課程除針對新修正交通法令講解外，也安排戶外實地演練交通指揮手勢，以期提升義交執勤技巧，同時藉由影片分享，提醒勤務中應特別注意各種狀況，輔以明確的指揮搭配哨聲，達到交通整理及路口淨空的效果。

其次，警方也特別邀請太平區衛生所護理長蘇香如針對時下最夯的登革熱疫情，並對受訓的義交人員講解防疫常識及步驟，也希望他們能帶回去宣導，把防疫知識向外傳遞。

太平警方表示，「警力有限、民力無窮」，義交也是警察最有利的夥伴之一，感謝義交弟兄們無私的付出，對太平的交通貢獻良多，也希望一同打造交通順暢、零事故的願景。

(中時 )

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