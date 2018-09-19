《鬥魚》票房突破3000萬！吳岳擎寒流中倒地差點「失去意識」

吳岳擎（右起）與林柏叡、林輝瑝三兄弟情誼令人稱羨。（圖：多曼尼提供）

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吳岳擎在電影《鬥魚》毫無預警被刺殺。（圖：多曼尼提供）

《鬥魚》電影版上映一個月，票房突破3000萬，主要演員感謝觀眾對於電影的支持，片中林柏叡、吳岳擎、林輝瑝3人被刺殺的畫面震撼人心，吳岳擎回憶起拍攝時狀態，透露當時差一點失溫，「拍攝時正逢寒流來襲，溫度約10度，再加上劇本寫的是我在雨中被刺，劇組出動專業雨車，讓我像是在寒流來襲的戶外吹風洗冷水澡，自己則只穿了一件非常薄的汗衫和一件短到幾乎就是內褲的小短褲。」

吳岳擎表示導演要求鏡頭上的美學，當拍攝自己被刺殺倒地時的鏡頭時，必須躺在地上任憑風吹雨打都不能動，直到血液慢慢血染水泥地上。「腦袋中只有一個想法，就是我真的快冷死了，身體真的已經進入無法控制的狀態，開始全身發抖，感覺隨時都有可能一不小心就失去意識。」

林柏叡形容，他參考了一些電影片段去揣摩被捅後的反應還有肢體、臉部表情的狀態，去揣摩快死亡的樣子，「簡直用生命在演。」後又因該場戲拍攝不慎扭傷手指脫臼，還緊急送急診治療。林輝瑝說，「這是人生第一次感受到求生的本能，當下就連自己也感受到恐懼與無助，只能聲嘶力竭的喊著救命，是這輩子除了演戲真的不會體驗到這種感覺！」

片中飾演反派「豹哥」受到熱議的邱宇辰（毛弟），今被《鏡週刊》報導借哥哥王子的賓士把妹專車，載陳冠希前女友洪文安約會看夕陽，經紀人代邱宇辰回應：「真的就是朋友，是去看電影。」也否認看夕陽一說，只是剛好看到夕陽後駐足，其實僅是去牽車。《鬥魚》全台上映中。

(中時 )

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