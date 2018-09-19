強擄三芝護校女學生劫財未遂 假釋男再度吃官司

簡男12日毆打強擄女學生取財未遂，今被淡水警方逮捕到案。（譚宇哲攝）

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簡男12日於三芝區宋厝橋強擄女學生。（譚宇哲翻攝）

新北市18歲林姓女學生12日中午在三芝區租屋處附近遭40歲簡姓男子持球棒強押上車，載至山區毆打意圖劫財，最後載至基隆八堵國小後丟包，淡水警分局今天上午10時許在新莊區復興路逮捕簡男，訊後將朝強盜未遂、妨害自由、傷害罪嫌偵辦。

警方調查，簡男14年前因強盜、竊盜案件遭逮，被警方圍捕時還持刀將警員砍成重傷並試圖奪槍，最後判刑18年，去年才剛假釋出獄，簡男出獄後在石門區擔任臨時工，但因患有嚴重心臟疾病無法長時間工作，收入有限。

簡男近日有感手頭吃緊，12日中午12時許開車上班途中，在三芝區馬偕護校附近發現落單的林姓女學生，臨時起意持球棒上前強押女學生上車，載至山區毆打，逼問女學生提款卡密碼，導致女學生頭部、背部與左腳多處挫傷。

過程中，簡男女友電話通知簡男被警方盯上，簡男唯恐再蹲苦牢，心急下遂在當天下午2時許將女學生載到基隆八堵國小丟包，隨即開車逃回三重住處，歷經2小時驚魂的的女學生則忍痛獨自搭車返回學校，在教官陪同下向淡水警方報案。

簡男深怕犯案車輛被警方追查，先將車輛棄置在三重正義國小地下停車場，隨即搭計程車投宿萬華友人家，3天後再次搭計程車前往林口某工寮投宿，今天再借車前往新莊投靠友人。

警方表示，經連日追查掌握簡男行蹤，今天上午10時50分許在新莊復興路路邊停車格將簡男逮捕到案，簡男到案後供稱是因缺錢花用才臨時起意犯案，接獲女友通知被警方盯上，才會趕緊將女學生丟包後逃逸，訊後將依強盜未遂、妨害自由、傷害罪嫌移送。

(中時 )

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