劉喬安、陳致中也有貢獻! 13.7萬人易服社會勞動創42億產值

法務部保護司長羅榮乾。(陳志賢攝)

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法務部保護司長羅榮乾今天表示，法務部推動易服社會勞動制度，迄今9年多，已有超過13萬7000名微罪者參與社會勞動服務，出動500多萬人次，總計執行時數高達3800多萬個小時，若以年度最低時薪計算，已創造42億元以上的產值，並減少國家4億4000多萬元的矯正成本，創造了國家、社會、社會勞動人三贏的局面。

法務部表示，13萬7000名易服社會勞動者，包括涉偽證罪的「太陽花女王」劉喬安、前總統陳水扁之子陳致中等人在內，極大多數的人是酒駕，勞動項目主要是掃街、清理環境工作。

法務部指出，社會勞動係以提供無償的勞動服務，作為6個月以下有期徒刑、拘役罰金易服勞役期間1年以下之一種替代措施，屬於刑罰的一種易刑處分，具有處罰性質。

法務部自2009年9月1日起推動易服社會勞動制度，以提供社會無償、具公益性質的勞動服務方式，給予違犯輕罪者回饋社會的機會，使其從服務中得到社區民眾的肯定，進而建立正面形象與價值認同。

社會勞動提供之勞動服務內容包括清潔整理、居家照護、弱勢關懷、淨山淨灘、環境保護、生態巡守、社區巡守、農林漁牧業勞動、社會服務、文書處理、交通安全以及其他各種無酬且符合公共利益之勞動或服務。

實施9年以來，各地檢署莫不積極結合當地社區資源、推動在地化社區關懷方案，不僅濟助許多弱勢族群，也美化多處社區環境。

而為了提升社會勞動人之法治認知、生活通識或人文素養，各地檢署更輔以多元的輔導教化課程，使社會勞動人能於勞動同時，並體認社會勞動之真義及參與公益服務的成就感。

(中時 )

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