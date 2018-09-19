中秋街友圍爐 台南活佛籲：給街友穩定工作跟收入

蔣揚社會福利慈善事業基金會舉辦「菩提心．月光明－關懷街友中秋圍爐公益活動」，邀請街友及腦麻之友協會成員提前過中秋，創辦人洛本天津仁波切（立者）也前往祝福。（洪榮志攝）

友善列印
中時

臺南市左鎮噶瑪噶居寺、蔣揚社會福利慈善事業基金會19日在北區舉辦「菩提心．月光明－關懷街友中秋圍爐公益活動」，邀請100名街友及臺南市腦性麻痺之友協會成員共享愛心饗宴，提前過中秋，創辦人洛本天津仁波切也送上祝福。

蔣揚中秋街友團圓活動今年選在北區火鍋自助百匯吧餐廳舉行，除透過南市腦麻之友協會邀請外，蔣揚志工也連續多天前往北門路中山公園人行道、水萍塭公園等處邀請街友來圍爐，活動前一日並特為街友安排沐浴、剪髮及發放乾淨衣物，共邀請70位街友及30位腦麻朋友參與。

受邀街友都換上乾淨衣物，身心舒適地在餐廳內享受美味中秋饗宴，也體驗回歸社會與人群的感受；腦麻朋友在志工的陪伴下，也開心享用美食。

鑑於近年詐騙事件多，有街友防衛心低，一時不察被利用成為人頭戶。洛本天津仁波切除逐一向街友問候祝福中秋快樂，也宣導街友不要輕易提供個資給陌生人，或被洗腦到金融行庫開戶，以免被詐騙利用。

洛本天津仁波切表示，每位街友背後都有故事，流浪街頭有時只是因為跨不過人生關卡而迷失，只要給予關心或鼓勵，有很大機會能回歸角落。近年許多善心團體雖常到地下道發放物資，雖展現人性之美，但也造成街友持續流連街頭的惡性循環。

仁波切還認為，離開街頭是街友自立的第一步，租屋安家街友均會發放物資，生活不成問題，現在最需要的是工作，希望善心團體及民眾能多提供工作機會及合適的安置，讓街友有穩定工作及收入，可自食其力及有成就感，才能讓街友真正回歸，徹底解決街頭流浪者的問題。

(中時 )

劉喬安、陳致中也有貢獻! 13.7萬… 影》不二家蛋黃酥潑漆哥落網了 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。