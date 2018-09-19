中秋街友圍爐 台南活佛籲：給街友穩定工作跟收入

2018年09月19日 16:22 中時 洪榮志

臺南市左鎮噶瑪噶居寺、蔣揚社會福利慈善事業基金會19日在北區舉辦「菩提心．月光明－關懷街友中秋圍爐公益活動」，邀請100名街友及臺南市腦性麻痺之友協會成員共享愛心饗宴，提前過中秋，創辦人洛本天津仁波切也送上祝福。

蔣揚中秋街友團圓活動今年選在北區火鍋自助百匯吧餐廳舉行，除透過南市腦麻之友協會邀請外，蔣揚志工也連續多天前往北門路中山公園人行道、水萍塭公園等處邀請街友來圍爐，活動前一日並特為街友安排沐浴、剪髮及發放乾淨衣物，共邀請70位街友及30位腦麻朋友參與。

受邀街友都換上乾淨衣物，身心舒適地在餐廳內享受美味中秋饗宴，也體驗回歸社會與人群的感受；腦麻朋友在志工的陪伴下，也開心享用美食。

鑑於近年詐騙事件多，有街友防衛心低，一時不察被利用成為人頭戶。洛本天津仁波切除逐一向街友問候祝福中秋快樂，也宣導街友不要輕易提供個資給陌生人，或被洗腦到金融行庫開戶，以免被詐騙利用。

洛本天津仁波切表示，每位街友背後都有故事，流浪街頭有時只是因為跨不過人生關卡而迷失，只要給予關心或鼓勵，有很大機會能回歸角落。近年許多善心團體雖常到地下道發放物資，雖展現人性之美，但也造成街友持續流連街頭的惡性循環。

仁波切還認為，離開街頭是街友自立的第一步，租屋安家街友均會發放物資，生活不成問題，現在最需要的是工作，希望善心團體及民眾能多提供工作機會及合適的安置，讓街友有穩定工作及收入，可自食其力及有成就感，才能讓街友真正回歸，徹底解決街頭流浪者的問題。

(中時 )