喜樂島10月上凱道 民進黨決議；黨內各級黨公職、候選人不參與

2018年09月19日 16:20 中時 曾薏蘋

喜樂島聯盟日前宣布，10月20日要舉辦10萬人上凱道活動，訴求「拒絕中國霸凌、全民公投反併吞」，由於發起社團成員為民進黨長期盟友，由於選舉逼近，民進黨是否聲援，各縣市候選人面臨壓力，希望黨中央要有態度；民進黨發言人吳思瑤轉述，今天中常會中無異議通過，一致性決議，此次喜樂島的活動，確實有舉辦時間不適宜、活動地點不恰當的疑慮，請黨內各級黨公職及候選人不應參加及參與動員10月20日的群眾聚會。

不過，吳思瑤表示，這是原則性規範，大家要遵循，會中並無提到「黨紀」問題。

吳思瑤轉述選對會召集人林錫耀報告提到喜樂島聯盟10月20日要舉辦上凱道活動，各縣市面臨不少壓力，希望黨中央能有一致態度；吳思瑤轉述會中決議指出，「反併吞」的訴求，本就是台灣人民、政府與本黨不變的信念。民進黨從創黨以來，堅持將捍衛台灣主權、維護台灣人民自由民主的生活方式，作為最重要的使命。反併吞是民進黨長期的堅持，更是民進黨執政的重要工作。面對中國政府的強力打壓，我們堅決捍衛國家主權，絕不退讓。

吳思瑤說，此外，喜樂島聯盟號召民眾 10月20日於凱達格蘭大道，舉行「全民公投反併吞」群眾聚會，並將公開邀請本黨公職參與。然此次九合一大選，重點在於爭取選民對本黨地方施政政績的認同、以及對中央改革成果的支持。因此，地方執政成績與中央改革成果，才是宣傳的主基調。當此關鍵時刻，必須堅定「改革為下一代」的選戰主訴求，任何可能模糊選戰焦點與執政理念、績效、成果的群眾運動，都會讓反改革者有機可趁，對本黨選舉造成不利的影響。因此，此次喜樂島的活動，確實有舉辦時間不適宜、活動地點不恰當的疑慮。

吳思瑤說，這個活動文宣指稱本黨主導的公投法修正，是以「限制重大政治議題」阻撓公投。這樣的陳述與事實有嚴重落差，應予澄清導正。事實上，本黨主導修正後的公投法，已大幅降低公投提案與通過門檻，提升人民的政治參與，此一貢獻不容抹煞。而訴求以公投法的再修正來推動台灣正名，法制上並不可行，因為國家正名必須透過修憲程序，並非公投法的法律位階可以處理。而修憲程序之推動，更必須經過社會充分討論與溝通，奠基於全民共識。

吳思瑤表示， 自2016年民進黨再次執政後，國際社會在體察中國崛起對世界帶來威脅的同時，也注意到蔡總統與台灣政府在外交政策與兩岸政策的協調性與穩定性。不但堅持維護台灣主權獨立，亦兼顧亞太局勢的穩定。也因此美日等國際盟友，均表示對我國的高度肯定與支持。面對中國併吞野心，當前政府最重要的工作，當是強化國防、提振經濟、團結台灣，以增強我們反併吞的實力，並在美日印太戰略架構下，扮演穩定區域局勢的重要力量。

吳思瑤強調，綜合以上國內外局勢分析，以及為強化年底選戰「改革挺台灣、改革挺下一代」的選戰主軸，讓台灣社會可以清楚看到本黨縣市首長的地方執政政績，與確保中央改革成果，實在不宜出現與當前政治改革基調偏離議題與群眾動員活動。因此建請黨內各級黨公職及候選人不應參加及參與動員10月20日群眾聚會。

吳思瑤表示，但是，維持國家主權獨立、堅決力抗中國併吞，是本黨長期堅持的立場。因此，也建請中央黨部另行組成小組，與喜樂島的朋友們共同討論相關議題，選擇適當的時間與地點，向國際社會宣示民進黨維護台灣主權獨立、力抗中國併吞的決心。

(中時 )