日皇室又一公主入民間 高圓宮絢子10月出嫁

高圓宮家三女絢子（圖右），將於10月底在明治神宮和平民未婚夫守谷慧（圖左）完婚。（圖/美聯社）

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中時電子報

據日本時事通信報導，繼秋篠宮家真子內親王傳出「喜訊」後，高圓宮家三女絢子日前也傳出婚約，並在今日（9/19）中午、於東京都赤坂的舊高圓宮邸內，與未婚夫守谷慧正式對外宣布，兩人將於10月29日舉行婚禮。婚後的絢子，將依照《皇室典範》規定脫離皇族身份，改冠夫姓、更名為「守谷絢子」進入戶籍。

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絢子さまと守谷さん婚約 高円宮邸で「納采の儀」

守谷慧的親戚近藤達也，今日代表新郎前往高圓宮邸，向新郎絢子的母親、久子妃報告婚禮地點和時間。據日媒報導，兩人的婚禮儀式將在明治神宮內舉行，並由宮內廳安派、於隔日晚在東京高級飯店內宴客，目前包含太子德仁與雅子妃、以及首相等政府首長，都將出席婚宴祝福這對新人。

2005年下嫁平民黑田慶樹（圖左）的原長公主清子（圖右）婚宴會場。（圖/美聯社）

現年28歲的絢子，是現任天皇堂弟、已故高圓宮憲仁親王與久子妃的第三個女兒，上還有兩個姊姊：二姊承子女王、典子女王（千家典子）。高中之前就讀於學習院體系，大學赴千葉縣就讀城西國際大學。未婚夫守谷慧比她大4歲、目前任職於日本知名企業日本郵船，幼年曾在巴黎居住一段時間，大學期間曾赴英國牛津大學短期進修，兩人是透過久子妃牽線而結成良緣。

日本皇室另一個宮家- 秋篠宮三名子女：（從左至右）佳子、悠仁和真子。（圖/美聯社）

絢子10月底完婚後，將與原長公主清子一樣，自動喪失皇族身份而降入平民戶籍，雖然她並非皇室直系血脈，但相較於「人丁單薄」的男性繼承人，正處於青春年華的女性皇族其實更多人，包含太子之女愛子、悠仁的兩個姊姊真子與佳子（Princess Kako）內親王，女性皇族婚後保留「身份」的議論，一直存在民間許久不消，但只要保守派的聲音不減，恐怕很難有機會實現。

(中時電子報)

文章來源：高円宮絢子さま、告期の儀＝守谷さん使者、挙式日伝達

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