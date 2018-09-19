梁朝偉吐露拍《阿飛正傳》陷低潮 被劉嘉玲看見在家「這麼做」

2018年09月19日 16:17 中時 徐桐炘

《阿飛正傳》由張國榮、張曼玉、劉德華、劉嘉玲、張學友及梁朝偉共同演出，而梁朝偉在電影中最後一幕的演出讓人留下深刻印象，如今即將在台重新放映，他主演的另部動作電影《歐洲攻略》也在台同日上映，2部作品相隔28年，但梁朝偉影帝級的風采依舊。

梁朝偉在《阿飛正傳》露臉僅2分半，卻讓觀眾難忘，全程沒有台詞，長鏡頭拍攝他刁著煙整理儀容，數了厚厚一疊的鈔票，最後拿著梳子梳理油頭，燈一關，電影結束為觀眾留下了無限餘韻，這也開啟了他與導演王家衛的密切合作，20多年的合作，一路讓梁朝偉拿下香港金像獎、金馬獎最佳男主角，更在坎城影展稱帝，達到事業高峰。

梁朝偉曾演出時正是演藝事業的低潮，對演戲失去興趣的階段，他說：「直到碰到王家衛才知道自己還是可以進步的，突然間對演戲的興趣又回來了。所以《阿飛正傳》的鏡頭，對我來說是很大的感受。」但兩人首次的合作並不那麼順利，他們一同回憶第一次拍攝是拍梁朝偉吃梨子的畫面，吃一口就丟掉，「很簡單，拍了10多次。」梁朝偉聽到忍不住接話：「不止，吃了27次吧！」讓王家衛笑說：「拍到他很生氣。」

劉嘉玲也曾憶及梁朝偉首次拍攝王家衛的電影《阿飛正傳》時，回到家都不說話，一直做家事後才說出：「原來我不懂演戲，一句簡單的台詞說了幾百次都說不好，而且原來王家衛只是要我的一個背影。」但一個星期後，梁朝偉清楚王家衛要什麼，才完成片中在閣樓梳頭的經典一幕。梁朝偉從《阿飛正傳》中深刻揣摩後化繁為簡的精準表現，到《歐洲攻略》則是駕輕就熟的雲淡風輕，2部電影28日同天上映。

(中時 )