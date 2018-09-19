影》不二家蛋黃酥潑漆哥落網了 網友酸他該叫「落漆哥」

2018年09月19日 16:32 中時 吳敏菁

不二家潑漆哥許嫌落網被函送。（吳敏菁翻攝）

不二家「潑漆哥」落網。（吳敏菁攝影）

彰化市排隊名店不二家蛋黃酥，凌晨再度被潑漆哥在店家門口擺掛白燈籠後搞失蹤，彰化警分局19日下午3點彰化縣大村鄉逮到人，許嫌辯稱本想多謝店家不提告，要送水果致謝，豈知店家不回電，才乾脆送上白蓮籠，下午被警方依恐嚇、損毀函送，網友酸「什麼油漆哥，是落漆哥啦」。

彰化警分局表示，29歲許嫌有詐欺前科，15日買不到不二家蛋黃酥，準備3罐紅油漆，衝進店內潑漆洩恨，店家想說息事寧人不提告，沒想到許嫌真是來亂的，17日又打電話給店家，說要送水果禮盒，感謝店家的「手下留情」不提告的盛情，並相約見面要當面道謝，店家表示正在忙，晚點會回電。

許嫌說，等啊等，都等不到回電啊，好心好意被被拒絕，一不做、二不休，乾脆回贈白燈籠了，只是想祝福生意興隆。

許嫌前往店家 吊掛喪家使用的白色燈籠。（吳敏菁翻攝）

不二家依然大排長龍。（吳敏菁攝）

許嫌事後還PO臉書，網友也搖頭，酸他「不是油漆哥，是落漆哥」，勸他行事前要三思， 「很好玩？其實非常幼稚的行為，看不下去」、「一種別人賺錢、眼紅的概念」。

店家受不了一再被搞破壞，這次不想姑息了，除了針對吊掛喪家使用的白色燈籠，提出恐嚇告訴，針對潑漆事件，也提出毀損告訴，彰化警分局偵查隊長鐘振邦表示，許嫌最重可處2年以下有期徒刑，全案訊後依恐嚇及毀損罪，已函送臺灣彰化地方檢察署偵辦。

(中時 )