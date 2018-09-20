首都圈防災問政聯盟成立 促國際交流

「首都圈議員防災問政聯盟」19日成立，由北市議員阮昭雄（中）擔任召集人，與台北市議員顏若芳（左一）、謝維洲（左二），桃園市議員楊家俍（右二）及新北市議員鄭宇恩（右一）組成。（阮昭雄研究室提供）

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9月21日國家防災日前夕，由台北、新北及桃園市議員組成的「首都圈議員防災問政聯盟」，19日在台北市議會宣示共同政見，要求雙北及桃園政府機關應加強「社區防災」及「國際防災城市交流」，提升都市防災強度，防災問政聯盟成員期許連任後繼續增強首都圈的防災能力。

「首都圈議員防災問政聯盟」由北市議員阮昭雄擔任召集人，與台北市議員顏若芳、謝維洲，桃園市議員楊家俍及新北市議員鄭宇恩組成。

阮昭雄說，國際救援行動除了符合人道援助原則，也具有外交功能，以美國負責海外救災的美國國際開發總署為例，美國將國際救援行動視為外交一部分，也是向世界展現國力的方式。

阮昭雄還指出，台北市目前畫設27條救災專責道路，專供重大災害發生時救援車輛通行，卻沒有對一般民眾宣導，若發生重大災害，民眾車輛完全堵在路上，救災道路就完全失去功能。

他認為，既然畫設救災專責道路，就應該設立告示牌提醒民眾，建議北市交工處參考日本標誌設計，納入有地震關聯的動物圖騰，例如地牛、烏龜或鯰魚來吸引民眾目光，也更容易了解標誌的意義。

顏若芳說，社區防災的部分要確實建立弱勢及行動不便的人口清冊，在災害發生時，利用鄰里互助來降低傷亡；鄭宇恩則提到，選區內就有核電廠，會定期舉辦防災戲劇宣導。

楊家俍提出「首都圈防災」，倡議桃園作為備災基地，當首都台北因為複合型重大災害失去機能時，桃園能保留政治機能繼續運作；謝維洲說，救災專責道路有非常多30年以上老舊房屋，要求北市府要加強補救，避免災害發生時，因為房屋倒塌失去物資運輸功能。

(中時 )

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