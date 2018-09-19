高雄》綠營續轟韓國瑜贏1％民調 諷「成都大學做的？」

高市議長康裕成（中）19日率民進黨團繼續炮轟韓國瑜、許崑源發布造假民調。（林宏聰攝）

友善列印
中時

高雄市長選戰差距1％民調爭議延燒，高市議長康裕成19日率民進黨團繼續炮轟韓國瑜、許崑源造假，試圖影響選情及賭盤，應正式向市民道歉，更質疑國民黨大肆操作假消息，「是否與對岸特定團體合作」、「所謂成大民調，難道是成都大學做的？」

前高市議長許崑源日前公開宣布，民間委託成功大學做的民調顯示韓國瑜已贏陳其邁1％，事後成大卻澄清未做相關民調；綠營議員康裕成、陳信瑜、張豐藤、李柏毅、李喬如、陳政聞、簡煥宗19日再轟國民黨造假，更質疑是要以假民調操作賭盤。

許崑源19日下午回擊表示，民進黨根本是「竹篙逗菜刀」，「影響賭盤，我有那麼厲害嗎？」他說，民進黨才是假新聞的先祖，把高雄搞得又老又窮，竟還有臉在那邊說些假裝正義的話，他以陳其邁常講的話回敬對方，「走正道、開大路」對高雄才有利。

「這是選風最糟糕的1次市長選舉！」陳信瑜痛批，假消息、假帳號、假民調滿天飛，國民黨繼續把高雄人當傻子，忘了50年前他們是如何對待高雄？她哽咽強調，當時不只重北輕南，連水都不能喝，市民直到民進黨執政才有光榮感。

李喬如抨擊，成大公開澄清沒做這份民調，韓國瑜團隊可以不必跟民進黨道歉，但必須正式向高雄市民道歉；簡煥宗則嘲諷，國民黨中央到地方近來頻頻操作假消息，令人懷疑是否和對岸合作，「他們講的『成大』，我想大概是指成都大學！」

(中時 )

假新聞 可處200萬 行政院要求「… 基隆》施政報告壓軸 林右昌：賓…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。