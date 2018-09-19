高雄》綠營續轟韓國瑜贏1％民調 諷「成都大學做的？」

2018年09月19日 16:38 中時 林宏聰

高雄市長選戰差距1％民調爭議延燒，高市議長康裕成19日率民進黨團繼續炮轟韓國瑜、許崑源造假，試圖影響選情及賭盤，應正式向市民道歉，更質疑國民黨大肆操作假消息，「是否與對岸特定團體合作」、「所謂成大民調，難道是成都大學做的？」

前高市議長許崑源日前公開宣布，民間委託成功大學做的民調顯示韓國瑜已贏陳其邁1％，事後成大卻澄清未做相關民調；綠營議員康裕成、陳信瑜、張豐藤、李柏毅、李喬如、陳政聞、簡煥宗19日再轟國民黨造假，更質疑是要以假民調操作賭盤。

許崑源19日下午回擊表示，民進黨根本是「竹篙逗菜刀」，「影響賭盤，我有那麼厲害嗎？」他說，民進黨才是假新聞的先祖，把高雄搞得又老又窮，竟還有臉在那邊說些假裝正義的話，他以陳其邁常講的話回敬對方，「走正道、開大路」對高雄才有利。

「這是選風最糟糕的1次市長選舉！」陳信瑜痛批，假消息、假帳號、假民調滿天飛，國民黨繼續把高雄人當傻子，忘了50年前他們是如何對待高雄？她哽咽強調，當時不只重北輕南，連水都不能喝，市民直到民進黨執政才有光榮感。

李喬如抨擊，成大公開澄清沒做這份民調，韓國瑜團隊可以不必跟民進黨道歉，但必須正式向高雄市民道歉；簡煥宗則嘲諷，國民黨中央到地方近來頻頻操作假消息，令人懷疑是否和對岸合作，「他們講的『成大』，我想大概是指成都大學！」

(中時 )