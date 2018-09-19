清大首辦實驗教育 新生按讚：能自由規劃學習方向

清華大二生林芳如將加入實驗教育方案，撰寫實驗教育專案研究報告將是她重要的學習方向。（清大提供）

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旺報
清華大二生林芳如也是公民記者，撰寫實驗教育專案研究報告將是她重要的學習方式。（清大提供）
以機器人專長進入清華的蘇寄偉，申請加入實驗教育方案，將主修的「跨科學創藝STEAM教育」。（清大提供）
以「魔術方塊」、「領導」專長入學的清華大二生李孟一，申請加入實驗教育方案。（清大提供）

清華大學首辦大學實驗教育，學生將可自己訂課程、選老師，曾拿過4個機器人世界盃足球賽個人冠軍的蘇寄偉，一年前以機器人競賽專才，經特殊選才管道進入清華大學。即將升上大二的他，分流到工業工程與工業管理系，但有很有想法、甚至已自行創業的他，毅然決定申請加入清華實驗教育方案。

蘇寄偉表示，他想主修的「跨科學創藝STEAM教育」融合科學、科技、工程、藝術及數學五大領域，實驗教育方案讓他可更自由地規畫腦科學等各種他想學習的課程。

以魔術方塊特殊專長入學的李孟一，大二分流至資工系，他也決定成為清華第一批實驗教育的尖兵。

李孟一說，能進入清華真的很棒，因為不管是繁星計畫、特殊選才等，清華都各大學中最早試行、挑戰並改善教育環境的先行者。他目前已在外商公司實習、並在外開設魔術方塊常態課程，實驗方案容許他把更多學習的份量放在實習及實踐、而非坐在教室聽講的理論課程，是更適合他的學習方式。

分流至人社院學士班的林芳如，則將主修「社會文化分析與創新創業」。她認為，清華實驗教育以學習者為中心，是學生與老師共創的教育方案，「學生規畫課程的同時，也把學習主體性扛起來。」

雖然實驗教育方案還有些不確定性，未來申請研究所時也不知是否能得到認可。但林芳如淡淡地笑道，「這4年在大學的學習是否能更好地銜接我人生的下個階段，才是更重要的事吧？」她希望在校內教授及校外業師的指導下完成實驗教育專案研究報告並發表，為她所信仰的教育理念發聲。

(旺報 )

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