中秋連假車潮現 中市警方實施交通疏導措施

2018年09月19日 16:33 中時 張妍溱

中秋節連假即將到來，台中市警察局表示，屆時將於各重點區域、路口將調派員警依車流狀況，機動調整路口號誌，加強車流疏導，維持交通順暢。（張妍溱翻攝）

中秋節3天連假，返鄉、觀光人潮會比較多，台中市警察局為維持全市交通順暢，自21日至24日針對國道各交流道匝道、車站、熱門觀光景點、購物商圈等周邊道路規劃疏導措施，呼籲用路人避開尖峰時段，或改搭乘大眾運輸工具紓解車流。

警察局預估，連假前1天21日將湧現南下車潮、中秋節24日則是連假最後1天，可能出現北上車潮，各重點區域將調派員警依車流狀況機動調整路口號誌，加強指揮疏導，維持交通順暢。連假期間易壅塞的大雅交流道北上車道，將視車流狀況彈性開放路肩，請駕駛人注意現場開放路肩號誌。

警察局長楊源明表示，今年天氣晴朗，出遊人車增多，出門前規劃行程、做好車況檢查，可利用廣播路況資訊，了解最新交通狀況、疏導措施、替代道路等資訊，如遇壅塞路段，請遵守交通管制措施、配合警方指揮疏導。

交通局指出，台中市路邊汽機車收費停車格，及公有路外無柵欄機管制的平面停車場，24日中秋節當天暫停收費1天。另新光三越、大遠百百貨商圈周邊，包含部分道路機車停車格及惠新、惠安、台灣大道市政大樓附屬平面層汽車格，12時至20時仍須照常收費。而有柵欄機管制平面停車場及所有立體停車場，皆照常收費。

為維護用路人的停車權益，交通局於連假期間將加強查察停車場有無違規收費，避免任意喊價、隨意調漲停車費率等情事，民眾若發現冒充收費者，可撥110電話檢舉。如有停車問題，可洽詢台中市停車管理處（04）–22258160、（04）–22258029。

台中市高速公路交通疏導措施：一、深夜暫停收費：21、25日6時至15時國道5號全線暫停收費、22至24日0時至5時國道全線雙向暫停收費。二、開放路肩：21至24日7時至19時另開放國道3號霧峰至中投路段路肩供小型車行駛。三、入口匝道儀控：22至24日，視高速公路主線交通狀況，採嚴格入口匝道儀控管制。

【中秋節連假期間本市易壅塞路段】

1. 國道1號豐原交流道匝道出口銜接中山路及中正路周邊道路。

2. 國道1號大雅交流道匝道出口銜接中清路、環中路周邊道路。

3. 國道1號台中交流道匝道出口銜接台灣大道往市、郊區及環中路周邊道路。

4. 國道1號南屯交流道匝道出口銜接五權西路往市、郊區及環中路周邊道路。

5. 國道1號王田交流道匝道出口銜接中山路及沙田路周邊道路。

6. 國道4號豐原（東）端出口豐原區國豐路銜接台3線豐原區豐勢路路口與周邊沿線路段。

7. 國道3號大甲交流道匝道出口銜接中132線外埔區、大甲區甲后路周邊道路。

8. 國道3號霧峰交流道匝道出口銜接中正路、中投交流道匝道出口銜接中投西路周邊道路。

9. 台鐵台中站及周邊道路。

10. 台74線快速道路沿線匝道出口銜接平面道路路口與周邊道路。

【10大熱門風景區、觀光景點】

1. 新市政特區百貨商圈、秋紅谷、台中歌劇院。

2. 草悟道、市民廣場。

3. 逢甲夜市。

4. 台中公園。

5. 東豐綠廊自行車道、后豐鐵馬道。

6. 綠川水岸廊道。

7. 麗寶樂園。

8. 霧峰林家花園。

9. 高美濕地。

10. 谷關溫泉風景區。

(中時 )