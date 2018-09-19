絕食黃士修送醫 廖彥朋、侯漢廷接力絕食

2018年09月19日 16:45 中時 鄭舲 、 劉宗龍

以核養綠公投領銜人黃士修絕食140小時，今上午因心跳、血壓不正常飆高送醫。下午另一位公投領銜人廖彥朋及新黨台北市議員參選人侯漢廷在中選會前宣告，將接力絕食活動，並邀請更多人加入靜坐絕食。

黃士修上午被發現心跳異常升高，雖然本人意識清醒，堅持可以再撐一下，但最後心跳衝到每分鐘110下，因此被旁人扛上救護車送往台大醫院。以核養綠團隊下午表示，黃士修送醫時有虛脫無力的現象，但目前狀況還算穩定，持續在醫院觀察中。

接棒絕食的廖彥朋指出，9月12日中選會承諾願意13日收件，但13日來卻被中選會拒絕，中選會背信違法在先。依照公投法，第二階段連署期限有6個月。「以核養綠」公投是在6月底開始第二階段連署，因此在12月底之前，隨時可再送件。「以核養綠」在9月13日第二次送件，中選會都無權拒收。

廖彥朋表示，中選會不斷跳針表示，「只能點收一次，否則違法」。但中選會說不出違背哪條法，而遍查《公民投票法》、《公民投票法施行細則》，甚至《行政程序法》，都沒有「只能點收一次」的條文。

侯漢廷則強調，絕食靜坐是凸顯民進黨胡作非為的最好手段。他們不衝撞、不佔領、不癱瘓馬路，而是透過連署獲得民意，所提出並非不合理的要求，合法靜坐絕食，僅僅要求政府「合法」收件。兩人也號召更多志同道合者，一起加入靜坐絕食、和平革命的行列，讓更多人知道，民進黨背離民意、終將遭受民意反撲。

(中時 )