高雄》爭取棒球迷支持 陳其邁宣布將催生高雄隊

2018年09月19日 16:57 中時 林宏聰

催生高雄職棒隊！民進黨高雄市長參選人陳其邁19日走進澄清湖棒球場，宣布當選後將比照日本廣島隊模式，由市府搭建平台，號召國、民營企業合組高雄城市隊，凝聚市民向心力，並藉由發展冬訓環境吸引日韓球隊，提升周邊觀光產值。

高雄過去有La new、義大職棒隊以澄清湖棒球場為主場，但皆因經營考量而離開或退出，陳其邁表示，未來可參考日本廣島隊模式，不再以單一企業為主，而是由市府出面號召國、民營企業合組球隊，甚至發動市民募款，凝聚城市向心力。

他說，高雄天氣得天獨厚，很多國外球隊選擇橋頭、岡山做為冬訓基地，他當選後將提供市府土地與台糖、國外球團、民間機構興建國際棒球村，將高雄現有2個球場擴增為4個球場，吸引日韓職棒隊來高雄冬訓。

陳其邁強調，選手培育相當重要，上任後會全力催生職棒第5隊在高雄，讓棒球選手從小到大、職業隊形成完整鏈節，讓優秀子弟能夠留在家鄉打球，事實上，他已與中央體育署、在地企業談過，許多人對此都有高度意願。

陳其邁團隊19日選在澄清湖棒球場發表棒球政策，熱中棒球運動的前內政部長余政憲與多位在地教練現身力挺，余政憲說，陳其邁立委任內就很關心棒球，更允諾當市長後要讓體育預算倍增、增加專長教練職缺，對體育界需求瞭如指掌。

(中時 )