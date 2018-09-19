台北》丁守中要在關渡蓋環球影城？姚文智酸：天線寶寶影城

陳水扁（左）19日見了姚文智（中），姚表示，此行除請益外，就是要尋求扁的支持，扁也願意擔任他的選舉和未來市政最高顧問。但台北市長柯文哲明天南下高雄演講，外傳會順道探望前總統陳水扁，但遭扁否決不見。（劉宥廷攝）

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國民黨台北市長參選人丁守中日前提出，要在關渡平原蓋環球影城，不過民進黨台北市長參選人姚文智批評，丁4年前主張關渡要變成台灣的富良野，現在又主張是環球影城，直言「丁丁真是個人才，未來真要讓你當選的話，恐怕會變成天線寶寶影城！」

姚文智今下午舉行政策記者會，提出多項銀髮政策，包含老人牙周照護計畫、老人關懷據點一里一站、90歲跟百歲人瑞分別發6666及8888元生日禮金、敬老卡全面升級、並可免費配老花眼鏡等。

由於柯市府取消敬老津貼，但近來又擴大敬老卡使用範圍，媒體問姚是否認為柯市府在銀髮政策反覆？姚文智批評，這不僅反覆，還是即興補救式的作為，非常急就章地推出老人共餐，以致於時間太緊湊，僅有5％老人享有，另外95%都沒有；住宿型機構台北比新北每萬人落後2000床，日照中心也只有18處而已，多數長輩都沒機會。

姚文智也說，丁守中目前僅提出「志工銀行」概念，這概念沒有不好，但這是呂秀蓮與他辯論時提出的政策，目前也只看到這一個而已。

此外，媒體詢問如何看待丁守中想在關渡平原引進環球影城？姚說，丁4年前後的政策不一樣，「我覺得比較適合的是天線寶寶吧」，並稱丁丁真是人才，未來若當選應該要蓋天線寶寶影城。

(中時 )

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