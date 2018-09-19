烤肉開趴、換季居家收納免煩惱 「淘寶家年華」讓你花更少買到寶！

2018年09月19日 17:03 中時電子報 綜合報導

告別悶熱的夏季，終於迎來天高氣爽的秋天！即將到來的中秋連假，更是親朋好友團聚一堂的好時機！呼朋引伴在家烤肉賞月可是考驗著主人的巧思，只要一點點的不同就能讓朋友感受到你的用心喔！

【天貓】萊珍斯創意雙槍啤酒飲料機，家年華開趴價約新台幣785元起

面對季節的轉換，除了人要換季，當然也要讓“家”呈現不同的風貌。換上地墊和創意燈飾，或是點上夢幻感十足的精油加濕器，都能立馬讓賓客感受到主人的小巧心思呢！

【淘寶】3D月球創意燈，家年華開趴價約新台幣220元起

【天貓官方】Remax香薰精油加濕器，家年華開趴價約新台幣585元起

擔心烤肉開趴、換季居家收納既傷神又傷荷包？深受台灣消費者喜愛的淘寶天貓現正推出限時「淘寶家年華」好康活動，即日起至9月22日針對居家好物、美食料理、清潔收納等商品，天貓全球官方店首先祭出滿額現抵優惠，最高可於活動期間內享受單筆消費人民幣滿199元減100元好康！

不僅如此，淘寶天貓更大方提供三天跨境台灣0運費的直送服務，充分讓台灣消費者享受花更少買到寶的樂趣。此外，凡於淘寶家年華活動期間單筆消費滿額，即有機會獲得萬元購物紅包、三天兩夜暢遊杭州淘寶城等好禮！

【天貓官方】SOFSYS摺疊移動桌，家年華開趴價約新台幣1955元起

【天貓】日式簡約乳膠迷你單人沙發，家年華開趴價約新台幣6360元起

天貓現抵優惠大方送 花更少輕鬆裝點出夢想窩

為了能讓民眾輕鬆享受幫家換季的樂趣，天貓全球官方店即日起至9月22日搶先送出多重現抵優惠券，消費滿人民幣199元可享減100元、滿399元減60元、及滿799元減150元三種面額優惠（使用期間為9月20日至9月22日）。不論是居家佈置、廚房烹飪、收納整理、智能家居、甚至是裝修DIY等小工具，每個人都能以小預算完成心中的夢想窩！

【天貓官方】悅味多功能不沾鍋四件組，家年華開趴價約新台幣4090元起

天貓官方直營店限時三天全面跨海直送免運費 滿足全方位居家需求

面對台灣消費者購物最在意的運費部分，天貓官方直營店提供全店跨境免運費的優惠。不管是大掃除必備的超強吸力靜音吸塵器、中秋烤肉免用碳的紅外線無煙烤肉機、還是北歐簡約燈具及秋冬保暖寢具，所有熱賣商品任君挑選。

【天貓】爵派家用紅外線無煙烤肉機，家年華開趴價約新台幣5825元起

【天貓】INS風全棉四件套被組，家年華開趴價約新台幣5860元起

「淘寶家年華」歡樂加碼抽 暢遊杭州淘寶城不是夢

除了現抵、跨海直送、直送免運等貼心購物優惠之外，淘寶天貓回饋台灣消費者推出「淘寶家年華」歡樂加碼抽活動。凡於9月20日至9月22日期間單筆消費滿人民幣650元，就有機會抽中人民幣11,000淘寶購物金；單筆滿人民幣450元，就有機會獲得暢遊杭州淘寶城的三天兩夜機加酒夢幻行程。而於天貓全球官方店下單者，單筆訂單更享有加倍的抽獎機會，淘迷們千萬要把握機會！

信用卡付款最高可享10%回饋 玉山卡友超商繳費滿額再抽威秀VIP電影套票

考量台灣民眾消費習慣，淘寶天貓提供多元且便利的支付方式，包括信用卡刷卡、ATM、Web ATM，還能到24小時不打烊的7-11與全家超商以代碼繳費。此次家年華活動更祭出多項付款優惠，包括刷國泰世華與玉山銀行等指定信用卡，可享最高10%滿額回饋金！另外，玉山銀行加碼推出超商繳費買淘寶，消費滿額再抽威秀影城VIP電影套票！

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(中時電子報)