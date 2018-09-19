任由台灣大道塞車！市政路延伸工程原地踏步 民眾怨聲載道

2018年09月19日 16:55 中時 陳世宗

市議員陳成添質疑市府施政分藍綠，順我者施作、逆我者不做。（陳世宗攝）

台灣大道交通巔峰時段車滿為患，延宕多年且迫在眉睫的市政路延伸到工業一路開闢刻不容緩！市議員楊正中、黃馨慧為民請命，要求市府苦民所苦儘速徵地開闢；台中市政府建設局長黃玉霖說，目前正進行都市計畫變更，市府所提出延伸方案，都經專業團隊規畫設計具有安全性。

楊正中、黃馨慧指出，市政路自環中路打通延伸至工業一路的開闢計畫工程，市府提出路寬42至60公尺的變更方案；卻因一拖再拖，任由台灣大道長期陷入塞車之苦，如果不儘速徵地開闢，未來的費用只會呈倍數增加，造成民眾怨聲載道飽受塞車之苦。

黃玉霖說，變更方案僅將原有自行車專用道與人行道共用，改為人行優先自行車道，不僅不影響原規畫交通效能，還可節省14億土地徵收費用；目前正進行都計變更，道路建設有整體法規規範，也有嚴謹技術評估，變更方案用路安全性絕對沒問題。

市議員陳成添表示，14期重畫區有一段土地下陷，有機車騎士摔車；后庄北路台電人孔已下地，但尚未進行路平；五分局對面路面破損，老樹審查已通過移植審查，水利局也編列相關經費，但路平仍未進場施做。

建設局強調，經現場勘查14期重劃區下陷路段，屬於路基承載不良問題，因目前無立即性危險，已全面檢視路面局部凹陷問題，預計今年10月改善完成；后庄北路、松義街及松義街62巷口等路面損壞情形持續追蹤，因尚無迫切危險，會加強巡補頻率，未來依路面老化損壞情形，將規畫整體路面刨封。

(中時 )