獨家》強迫8成教師當選務員？基隆教師轟「選舉妨礙教學！」

2018年09月19日 16:54 中時 張穎齊

選舉重要還是教育重要？選舉邁入倒數階段，基隆市有教師控訴，依照選罷法選務人員中公務人員只要超過2分之1，但基隆市選委會卻要求各校派出8成的教師擔任選務人員，擔心調走8成教師，學校如何運作，痛批選舉妨礙教學。選委會對此表示「實在缺人，但依法規定教職員仍不得拒絕。」

基隆市一名高中教師表示，基隆市選委會能否解釋一下，要求各校要派出8成的教師擔任選務人員，法源依據何在？

「政府的政策是以選務妨礙正常教學嗎？」教師痛批，選務研習會選在周三下午，但當時國高中都是有正常課務，若調走了8成教師，學校怎麼運作？這沒有侵害師生應有的權益嗎？

他說，為解決選務人力荒，選務機關本來就有義務積極研討全面開放合格公民受訓成為選務人員，也要大力處理選務數位化，而不要老是為了2黨惡鬥，遲遲不進展，甚至只求解決每次的問題，不求根本的進展，直指「不要時代越進步，行政機關越落後！」

基隆市選委會人員表示，今年公投綁大選，選務繁忙，因此需要更多人力，光基隆250個投開票所，就需要4000多名選務人員，目前只剛招到過半，所以希望市府、各公務機關配合協助找人，且事實上依照《公職人員選舉罷免法第58、59條》規定「受遴派之政府機關職員、學校教職員，均不得拒絕」。

基隆市選委會總幹事王榆森則澄清，並沒有強迫要求各校派出8成教師來擔任選務員，對於各機關單位都一視同仁的，希望能盡量協助，且選舉是在周六，並不會影響教學，即便周三有選務研習，教育部也會派代課老師支援。基市府則強調「是選委會規定，非市府去強迫。」

不過，仍有其他教師不滿表示，這樣已犧牲學生的受教權，哪裡能找那麼多代課老師補齊8成的教師，質疑這根本是「惡法」，用政治來干預教育。

(中時 )