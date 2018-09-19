獨家》強迫8成教師當選務員？基隆教師轟「選舉妨礙教學！」

基隆有教師控訴，基隆市政府要求各校要派出8成的教師擔任選務人員，質疑選委會的法源依據何在，更痛批是「選舉妨礙教育！」。（李怡萱翻攝）

友善列印
中時

選舉重要還是教育重要？選舉邁入倒數階段，基隆市有教師控訴，依照選罷法選務人員中公務人員只要超過2分之1，但基隆市選委會卻要求各校派出8成的教師擔任選務人員，擔心調走8成教師，學校如何運作，痛批選舉妨礙教學。選委會對此表示「實在缺人，但依法規定教職員仍不得拒絕。」

基隆市一名高中教師表示，基隆市選委會能否解釋一下，要求各校要派出8成的教師擔任選務人員，法源依據何在？

「政府的政策是以選務妨礙正常教學嗎？」教師痛批，選務研習會選在周三下午，但當時國高中都是有正常課務，若調走了8成教師，學校怎麼運作？這沒有侵害師生應有的權益嗎？

他說，為解決選務人力荒，選務機關本來就有義務積極研討全面開放合格公民受訓成為選務人員，也要大力處理選務數位化，而不要老是為了2黨惡鬥，遲遲不進展，甚至只求解決每次的問題，不求根本的進展，直指「不要時代越進步，行政機關越落後！」

基隆市選委會人員表示，今年公投綁大選，選務繁忙，因此需要更多人力，光基隆250個投開票所，就需要4000多名選務人員，目前只剛招到過半，所以希望市府、各公務機關配合協助找人，且事實上依照《公職人員選舉罷免法第58、59條》規定「受遴派之政府機關職員、學校教職員，均不得拒絕」。

基隆市選委會總幹事王榆森則澄清，並沒有強迫要求各校派出8成教師來擔任選務員，對於各機關單位都一視同仁的，希望能盡量協助，且選舉是在周六，並不會影響教學，即便周三有選務研習，教育部也會派代課老師支援。基市府則強調「是選委會規定，非市府去強迫。」

不過，仍有其他教師不滿表示，這樣已犧牲學生的受教權，哪裡能找那麼多代課老師補齊8成的教師，質疑這根本是「惡法」，用政治來干預教育。

(中時 )

高雄》吳敦義落淚不捨 期待韓國… 代行北農董事長職務 翁震炘：中…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。