保鑣阻擋不准拍攝 Jessie J素顏笑看

英國歌手Jessie J於19日下午從上海搭機抵達桃園機場，媒體記者接獲主辦單位通知前往機場採訪拍攝，但疑似主辦單位未先事前告知，Jessie J素顏下機，保鑣不准媒體拍攝畫面，工作人員稍後還擋在媒體記者前面，確保媒體記者拍不到畫面，Jessie J自始至終都在一旁笑看，也未有表示。（陳麒全攝）

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英國歌手Jessie J於19日下午從上海搭機抵達桃園機場，媒體記者接獲主辦單位通知前往機場採訪拍攝，但疑似主辦單位未先事前告知，Jessie J素顏下機，保鑣不准媒體拍攝畫面，工作人員稍後還擋在媒體記者前面，確保媒體記者拍不到畫面，Jessie J自始至終都在一旁笑看，也未有表示。（陳麒全攝）
英國歌手Jessie J於19日下午從上海搭機抵達桃園機場，媒體記者接獲主辦單位通知前往機場採訪拍攝，但疑似主辦單位未先事前告知，Jessie J素顏下機，保鑣不准媒體拍攝畫面，工作人員稍後還擋在媒體記者前面，確保媒體記者拍不到畫面，Jessie J自始至終都在一旁笑看，也未有表示。（陳麒全攝）

英國歌手Jessie J於19日下午從上海搭機抵達桃園機場，媒體記者接獲主辦單位通知前往機場採訪拍攝，但疑似主辦單位未先事前告知，Jessie J素顏下機，保鑣不准媒體拍攝畫面，工作人員稍後還擋在媒體記者前面，確保媒體記者拍不到畫面，Jessie J自始至終都在一旁笑看，也未有表示。

30歲英國歌手潔西J（Jessie J）發行第4張最新概念數位專輯《R.O.S.E.》，並同步展開亞洲巡演，19日下午3時許，搭機抵台為20日的演唱會做準備，媒體接獲主辦單位通知前往攝影採訪，但疑因未先告知，Jessie J剛下飛機時未上粧，隨行人員不斷阻止記者拍攝，Jessie J在一旁笑看，也未有表示。

一行通過入境長廊時，Jessie J已經戴上墨鏡遮掩，媒體記者隔著一段距離拍攝畫面，沒想到Jessie J的保鑣仍是不斷揮手，不准記者拍攝。

稍後通過移民署證照查驗櫃台，媒體記者坐在後方椅子上等候，與Jessie J同行的工作人員這時走上前告知「No Picture、No Picture」，並站在記者面前，確保Jessie J從後方通過時，記者拍不到畫面。

(中時 )

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