水牛「拉拉」前進溪州小學教學

彰化縣莿仔埤圳產業文化協會「耕牛文化前進校園」，師生都很感興趣。（鐘武達攝）

友善列印
中時
水牛「拉拉」到水尾國小上課，讓小朋友體驗餵牛。（鐘武達攝）
水尾國小的小朋友體驗「騎牛」。（鐘武達攝）
水尾國小校長林素鳳也來感受餵牛的刺激。（鐘武達攝）

「牛」老師！彰化縣莿仔埤圳文化協會配合溪州黑泥季即將登場，由拖拖拉拉牛耕隊長高一鑫帶著水牛「拉拉」前進溪州鄉各小學校園「教學」趣，小朋友邊聆聽「新鮮」的牛故事，還體驗餵牛、騎牛背看書，甚至不知不覺將牛糞當成黏土捏。

莿仔埤圳文化協會計畫主持人巫宛萍說，緊鄰濁水溪的溪州鄉有黑泥孕育的特殊農業，早期水牛是農家勞動主力，時代變遷，現代水牛已經變稀罕，為讓下一代認識牛耕文化，同時教育要以正確態度看待動物，這次配合文化部青銀合創計劃與溪州黑泥季，特別帶著「耕牛文化」走訪全鄉7所小學校園。

高一鑫是「耕牛文化」的實踐者，親自養牛耕作，還組織拖拖拉拉牛耕隊。連日來他帶著「拉拉」到大莊、圳寮、三條以及水尾等小學「代課」，不僅小朋友，就連老師與校長也都覺得很有趣。

高一鑫安排小朋友與水牛第1類接觸，細說水牛在農村的價值，表示，早期與農村共患難的水牛雖然不再是勞動主力，卻是讓老一輩無法忘懷共同為土地打拼的夥伴。巫宛萍還教導小朋友回味早期的農村諺語「摸牛頭A出頭」、「摸牛角讀冊穩當當」。

(中時 )

翁震炘代行北農董座 農委會：暫… 衝買氣！愛買首度祭出 中秋檔期…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。