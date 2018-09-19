水牛「拉拉」前進溪州小學教學

2018年09月19日 17:01 中時 鐘武達

水牛「拉拉」到水尾國小上課，讓小朋友體驗餵牛。（鐘武達攝）

水尾國小的小朋友體驗「騎牛」。（鐘武達攝）

水尾國小校長林素鳳也來感受餵牛的刺激。（鐘武達攝）

「牛」老師！彰化縣莿仔埤圳文化協會配合溪州黑泥季即將登場，由拖拖拉拉牛耕隊長高一鑫帶著水牛「拉拉」前進溪州鄉各小學校園「教學」趣，小朋友邊聆聽「新鮮」的牛故事，還體驗餵牛、騎牛背看書，甚至不知不覺將牛糞當成黏土捏。

莿仔埤圳文化協會計畫主持人巫宛萍說，緊鄰濁水溪的溪州鄉有黑泥孕育的特殊農業，早期水牛是農家勞動主力，時代變遷，現代水牛已經變稀罕，為讓下一代認識牛耕文化，同時教育要以正確態度看待動物，這次配合文化部青銀合創計劃與溪州黑泥季，特別帶著「耕牛文化」走訪全鄉7所小學校園。

高一鑫是「耕牛文化」的實踐者，親自養牛耕作，還組織拖拖拉拉牛耕隊。連日來他帶著「拉拉」到大莊、圳寮、三條以及水尾等小學「代課」，不僅小朋友，就連老師與校長也都覺得很有趣。

高一鑫安排小朋友與水牛第1類接觸，細說水牛在農村的價值，表示，早期與農村共患難的水牛雖然不再是勞動主力，卻是讓老一輩無法忘懷共同為土地打拼的夥伴。巫宛萍還教導小朋友回味早期的農村諺語「摸牛頭A出頭」、「摸牛角讀冊穩當當」。

(中時 )